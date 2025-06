Epatite C, screening sull’Isola 

Si parte subito dalle carceri di Badu ’e Carros e Mamone e dall’ospedale San Francesco in occasione dei ricoveri, dal 14 luglio il via nel centro prelievi dello Zonchello, da settembre nei centri prelievi anche di Macomer, Siniscola e Sorgono, nel Serd e in tutti i reparti ospedalieri. Sono le tappe dello screening gratuito e volontario per l’epatite C avviato ieri dalla Asl 3, capofila della campagna a livello regionale. Obiettivo eradicare l’epatite C, all’origine di cirrosi e tumori al fegato, entro il 2030, sulla base di quanto disposto dall’Organizzazione mondiale della sanità. L’Asl 3 mette in campo le competenze maturate negli ultimi anni. Si rivolge, secondo le disposizioni ministeriali, ai nati tra il 1969 e il 1989, agli ospiti nelle carceri e alle persone che accedono ai Servizi per le dipendenze. Il virus si trasmette per via ematica attraverso sangue o liquidi biologici infetti. Rapporti sessuali non protetti, tatuaggi in centri non autorizzati sono occasioni di rischio.

I rischi

«L’epatite C - spiega Angelo Zuccarelli, commissario dell’Asl 3 - si è rivelata insidiosa in quanto può progredire verso una condizione cronica e persino a complicazioni più gravi, come la cirrosi o il cancro al fegato. Si manifesta in modo silenzioso, spesso senza sintomi evidenti. Significa che le persone possono avere l’infezione per anni senza rendersene conto, fino a quando non si sviluppa una forma cronica o addirittura una malattia neoplastica al fegato. Perciò sono importanti la diagnosi precoce e lo screening per la malattia». Dice il direttore sanitario, Serafinangelo Ponti: «Abbiamo l’onore e l’onere di portare avanti per la prima volta in Sardegna lo screening dell’epatite C: Nuoro è stata scelta come Asl capofila e noi siamo in stretto contatto con l’assessorato regionale della Sanità, con la Direzione generale e con i direttori della Prevenzione e protezione della salute. L’obiettivo che l’Italia porta avanti con l’Oms è quello di eliminare l’epatite C entro il 2030. Strategia adottata a livello nazionale e locale. Per la prima volta abbiamo un protocollo regionale operativo con una squadra collaudata che coinvolge vari operatori».

Lo staff

Roberta Bosu, responsabile del Centro screening aziendale, richiama la mancanza di un vaccino e sottolinea l’importanza di «identificare i soggetti che non hanno la sintomatologia in modo tale da poterli intercettare precocemente per proporre una terapia adeguata, efficace, sicura, che porta a guarigione nella quasi totalità dei casi». Salvatore Zaru, primario di Medicina del San Francesco, studia la malattia dagli anni Ottanta: «Ho fatto la mia tesi di laurea sulle nuove metodiche diagnostiche per il virus delle epatiti C quando non c’era ancora la diagnosi. Poi è stato identificato finalmente il virus». In prima fila il Laboratorio analisi diretto da Maura Fiamma per supportare il Centro screening ed «eseguire - spiega - correttamente e nei tempi previsti i test».

