Ep Fiume Santo, incertezze sul gas

Prospettive incerte per la centrale Termoelettrica di Fiume Santo Ep Produzione. Si va verso il “phase out” dal carbone, con scadenze continuamente aggiornate, ma l’infrastruttura del gas non è assicurata. Allo stato attuale non sussistono garanzie che i nuovi impianti turbogas, che la multinazionale vorrebbe costruire, possano entrare in produzione e consentire di ammortizzare l’investimento di circa mezzo miliardo di euro.

Perplessità sorte in occasione della riunione della Commissione tecnica di controllo ambientale Ep, che si è tenuta qualche giorno fa, in cui è stata ribadita la ferma volontà della società di portare avanti il progetto di conversione a gas metano, il piano Fiume Santo Energy Park da 1 miliardo di euro con cui la energy company punta a trasformare la sua centrale in un hub delle energie green in grado di servire il territorio anche dopo l’uscita dal carbone.

Il decreto

Il Dpcm per quanto riguarda il Sulcis, garantisce senza condizioni la realizzazione delle infrastrutture necessarie per il trasporto del gas. Per Fiume Santo tali opere infrastrutturali sono sostenute a condizione che la centrale venga convertita. «Non si può pensare alla realizzazione della Fsru solo nella ipotesi di riconversione della centrale, ma piuttosto il contrario, – sostengono i responsabili di Ep Produzione – ovvero ci deve essere prima una infrastruttura di rigassificazione e stoccaggio, presupposto indispensabile per convertire tecnicamente ed economicamente la centrale. Anche in Sardegna – proseguono- è necessario applicare meccanismi di rimoderazione della capacità degli impianti come previsti nel resto della Penisola».

Le scadenze

L’impianto del Nord Ovest, come richiesto da Terna e Ministero, dovrà mantenere in esercizio almeno una delle due unità produttive fino a dicembre 2028, con fermata della centrale il primo gennaio 2029. La seconda criticità è riferita al ruolo delle centrali termoelettriche nell’ambito della transizione energetica. «Con l’aumento della produzione energetica da rinnovabili», sottolinea Giuseppe Alesso, componente della commissione Ep, «le centrali sono chiamate a coprire sempre meno il fabbisogno energetico, ma allo stesso tempo garantiscono stabilità e affidabilità della rete elettrica».

