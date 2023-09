Eolico, Villacidro chiede la moratoria 

Allontanare l’ombra dei giganti del vento (e non solo) dai terreni di Villacidro. Con questo obiettivo il Consiglio comunale del paese del Medio Campidano ha votato un documento col quale chiede alla Regione una moratoria sui progetti già presentati da diverse ditte con sede nel nord Italia.

L’appello

«Sono mesi che la Sardegna, e in particolare il nostro territorio, è sottoposta a una richiesta abnorme di progetti per la realizzazione di grandi impianti da fonti rinnovabili», dice il sindaco di Villacidro Federico Sollai. «Nello specifico, sono arrivati molti progetti per impianti fotovoltaici e agrivoltaici da installare nella nostra pianura. Alla richiesta di moratoria alla Regione abbiamo allegato anche una mappa che mostra quanto è estesa l’area e l’occupazione di suolo. Siamo seriamente preoccupati, perché queste richieste sono numerose e in continuo aumento». La preoccupazione paventata da sindaco e dalla Commissione consiliare energia e ambiente sul tema – affrontata non solo nell’atto di indirizzo approvato oltre un anno fa dall’assemblea plenaria di maggioranza e opposizioni ma anche nelle ultime discussioni del gruppo di lavoro sulla questione transizione energetica – è relativa al fatto che gran parte dei terreni richiesti dalle ditte per la costituzione degli impianti siano produttivi e votati all’agricoltura.

Danni collaterali

«Proprio perché ricadono nella zona della pianura di Villacidro, in cui si trovano agrumeti e frutteti che non possono essere tappezzati di impianti – specifica il sindaco Sollai –. Inoltre la richiesta da parte delle ditte che si occupano di impianti da fonti di energie rinnovabili sta inquinando il valore commerciale di acquisto dei terreni: molti imprenditori agricoli che desiderano espandere la propria attività si trovano a scontrarsi con l’aumento dei prezzi dei terreni circostanti, che sta salendo oltre il valore commerciale perché le società li acquistano a prezzi tre, quattro o anche cinque volte superiore al prezzo di mercato».

La moratoria, quindi la sospensione dei progetti, è richiesta fino a quando si avrà un quadro legislativo definitivo sulla questione delle energie rinnovabili, che eviti il processo speculativo e l’assalto ai territori sardi ora in atto.

Impegno bipartisan

Anche Antonio Muscas, capogruppo di Assemblea Permanente e membro della Commissione, interviene sulla questione: «Il documento con la nostra richiesta di moratoria è frutto anche dei contributi e degli interventi di comitati e associazioni di cittadini, che sono stati raccolti nel documento da presentare in Regione. Quello che sta capitando al nostro territorio è chiaro, così come sono chiari gli aspetti e le criticità che la speculazione energetica porta nel nostro territorio. La mappa che abbiamo allegato al documento, e che presenta tutte le aree su cui sono state fatte richieste di progetti di grandi impianti, deve essere di pubblico dominio e diffusa anche sul sito del Comune in modo che tutti possano rendersi conto di quanto sia vasta l’area su cui le ditte hanno intenzione di installare i loro impianti». Aggiunge Michele Piras, consigliere del gruppo Alternativa Civica: «Non ci sono le reti e neanche le necessità per giustificare questo numero e questa taglia di impianti».

Maggioranza e opposizioni non si dicono contrari a questo tipo di impianti ma alle modalità con le quali sta prendendo piede la loro distribuzione, che si configura come un vero e proprio assalto.

