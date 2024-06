«Eolico, uno sfregio: siamo contrari» 

Un “no” deciso al termine di una infinita riunione di Consiglio comunale. Argomento sentito, l’Aula è stata invasa pacificamente dalla gente dei campi, ambientalisti, uomini di cultura. Il progetto da 17 mega pale eoliche (14 in territorio di Sinnai, tre in quello di Maracalagonis), rappresenta per tutti un’offesa, uno scempio. «Il progetto è stato calato dall’alto, senza nessun avvertimento il 20 maggio scorso. Abbiamo lavorato in fretta e furia per dare un parere su basi concrete – ha detto la sindaca di Maracalagonis, Francesca Fadda - il Consiglio comunale ha detto “no”. Voto unanime dei presenti e soprattutto una voce che si unisce al “no” già espresso dalla Coldiretti, dalla relazione del nostro ufficio tecnico, da ambientalisti e dalla nuova associazione nata di recente in paese che teme anche lo scempio dei nostri siti archeologici».

In Aula

Martedì notte a seguire i lavori del Consiglio c’era anche tanto pubblico. Gente che sino a tarda notte ha fatto capolino nella sala consiliare del Comune. Sono intervenuti la sindaca Francesca Fadda, la presidente del Consiglio Elisabetta Melis, gli assessori Ennio Fogli, Antonio Melis, i consiglieri comunali Gianluca Mudu, Saverio Pinna, Sebastiano Ghironi, Gregorio Contini. Sono emerse le criticità legate al progetto: la devastazione del territorio, i danni sulle attività agricole e produttive di oggi e su quelle future, l'assurdità di proporre tre pale eoliche nelle vicinanze di un parco come quello di Craboni, ancora in fase di completamento. danni archeologici, sociali e culturali che verrebbero creati dai nuovi mostri d’acciaio e da chilometri di cavi che, qui, nessuno vuole, dagli amministratori, dalla popolazione, dalle varie associazioni culturali, dalla gente dei campi in un'area vocata all'agricoltura come questa.

I numeri

Il progetto prevede un impianto eolico composto da 17 aerogeneratori della potenza di 7,2 MW ciascuno, per una potenza totale di 122,4 MWp (alti circa 200 metri), da installare nei Comuni di Sinnai e Maracalagonis. Previste inoltre opere di connessione nei medesimi Comuni e in quelli di Quartucciu, Settimo San Pietro e Selargius. E l’allarme cresce col passare delle ore: già si teme l'arrivo delle batterie cinesi che dovrebbero essere ospitate in paesi vicini.

Il dibattito

«Sì, è proprio così – ha urlato il consigliere Sebastiano Ghironi - io sono un meccanico, conosco le batterie. Mi fanno paura. Si rischia davvero grosso, l’inquinamento in profondità che farà danni a noi e ai nostri figli».

«Vogliamo chiarezza - hanno detto il vice sindaco Antonio Melis, e l’assessore Fogli. «Non è possibile che la Sardegna debba produrre energia per tutta l’Italia». Anche i consiglieri Mudu, Contini e Pinna hanno ribadito il no ad un progetto devastante: «I Comuni devono avere un peso su queste scelte: il rischio è lo stravolgimento della nostra cultura, della nostra economia, della nostra storia».

