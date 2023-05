«Eolico tra i vigneti? Una rovina»  

«Giù le mani dal vino che nasce dal vento». Salvatore Pilloni, proprietario della cantina “Su Entu” nelle colline di Sanluri, si schiera contro i parchi eolici che dovrebbero sorgere tra le coltivazioni della sua vigna. «L’anno scorso – ricorda - abbiamo ricevuto il premio “Benemeriti della vitivinicoltura italiana”, fra le motivazioni il merito di essere custodi di un paesaggio incontaminato. Per quanto tempo ancora?». Così anche per i volontari del comitato Sant’Antiogu Becciu che in poco tempo hanno fatto rinascere l’omonima chiesetta sulla collina. E per il sindaco, Alberto Urpi: «Non sono contro l’energia eolica, ma contro gli impianti in aree simbolo del territorio».

I progetti

Per tutti il timore è che le 20 gigantesche pale, alte 220 metri, possano compromettere tutto questo, ancor di più in questi giorni, quando i progetti dei signori del vento sulla Marmilla spuntano come funghi. Iniziata la lotta delle popolazioni al primo impianto, è arrivato il secondo, subito dopo un terzo, poi anche un impianto agricovoltaico e una centrale di trasformazione che occupa 12 ettari di terreno agricolo. I Comuni interessati sono Sanluri , Sardara , Furtei , Villanovaforru , Lunamatrona , Segariu . «Sono a favore delle energie rinnovabili - dice Urpi - ma contro i progetti che rischiano di distruggere tutto il lavoro fatto in questi anni, in una fetta di terra attenta ai suoi tesori ambientali, alla sua storia, alle sue tradizioni. Una promozione a fini turistici a 360 gradi. Capisco i motivi economici dietro la scelta di occupare zone battute dal vento, non capisco come si possa autorizzare un impianto che distrugge la natura».

Urpi lancia un appello alle società che hanno puntato l’occhio sulle colline della Marmilla, ignorando la storica chiesa e i produttori del vino: «Venite a Sanluri, vi farò visitare tanti luoghi dove le pale non creano danni. Pazienza se dovete spendere qualche euro in più perché il vento è meno forte e perché la centrale di trasformazione è da realizzare in un terreno distante».

Il coro dei no