Eolico, speculazione, ambiente  e politiche colonialiste: ad Arbatax il rischio discariche 

Le pale eoliche dismesse parcheggiate in un terreno nelle aree ex cartiera di Arbatax sono l'amaro antipasto di ciò che accadrà se la Sardegna diventasse il parco eolico d'Italia. Accatastate a due passi dal cimitero dell'ex fabbrica di carta ce ne sono già parecchie: come saranno smaltite? Quando? E da chi? Non si sa. L'Isola paradiso rischia di diventare un tappeto di fotovoltaico, di maxi pale e una discarica. Di tutto questo: speculazione energetica, rischi su ambiente, salute, politiche colonialiste, maxi profitti di multinazionali mascherati da energia green, si è parlato nell'incontro di ieri mattina a Tortolì nell'aula magna dell'Iti, organizzato dal coordinamento Ogliastra Pratobello 24.

L’assalto

Sala piena anche se grandi assenti erano giovani, pochi amministratori, molti cittadini. A moderare, il sindaco di Talana, Christian Loddo, coordinatore del movimento ogliastrino. «La storia insegna che i sardi si sono sempre piegati a queste forme di sfruttamento, dopo la spoliazione delle nostre foreste, le servitù militari, le raffinerie di petrolio, l'industrializzazione petrolchimica arriva la svolta dell'energia Green – ha detto –. Inutile fare i conti della serva e far notare che per 100 gW di energia green bisogna consumarne 120, inutile far notare che il paesaggio verrebbe irrimediabilmente deturpato, inutile persino proporre una legge, finora l'unica legge, che potrebbe porre freno a questo assalto colonialista». Il riferimento è alla Pratobello 24 che ha raccolto 210.729 firme ed è parcheggiata in Consiglio regionale in attesa di essere discussa. Il compito di ripercorrere le tappe di quanto è accaduto e sta accadendo è stato affidato al giornalista Mauro Pili, capo redattore dell'Unione Sarda, firma di tante inchieste sul tema. «Il terzo assalto alla Sardegna che io vivo, ma questa onda è ben più consistente delle precedenti – ha commentato - Non uno scontro tra sardi che si oppongono tra essere a favore o meno delle energie rinnovabili, l'onda lunga che sta arrivando in Sardegna nasce da lontano, un terra colonia su cui scaraventare ciò che gli altri non vogliono». Si è soffermato poi sulla parte della politica regionale che apre le paratie alle speculazione energetica. «Si è spacciata la moratoria come norma che blocca tutto, in realtà non fa nulla, ma è servita per dare tempo ai faccendieri di presentare altri progetti. Sarà dichiarata incostituzionale così come la legge sulle aree idonee, ci sarà un vuoto normativo e a quel punto lo Stato approverà i progetti. La Sardegna rischia di diventare una grande zona industriale».

La rinascita

Questa situazione, grazie alla legge Pratobello 24, ha innescato un risveglio delle coscienze dei sardi. Che potrebbe fermare l'assalto. L'avvocato Michele Zuddas ha parlato di violenza giuridica e della necessità di coinvolgere i giovani per vincere la battaglia. Il medico dell'Isde Claudia Zuncheddu: «Siamo per la transizione energetica, ma che sia ecologica. Il fotovoltaico non è sano se c'è speculazione. Non è sostenibile se non si cura lo smaltimento». Sul deposito di Arbatax: «Non si tratta di uno stoccaggio temporaneo, ma di una discarica forse definitiva perché non esiste possibilità in Italia di smaltire quel materiale». Sono intervenuti infine l'ingegnere industriale Giovanni Cossu, il sindaco di Orgosolo, Pasquale Mereu e la coordinatrice Gallura contro la speculazione, Maria Antonietta Pirrigheddu.

RIPRODUZIONE RISERVATA