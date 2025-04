Eolico, sotto assedio i Tacchi ogliastrini: in arrivo nuove torri 

Il nulla osta firmato a Roma spinge l’assalto eolico ai Tacchi dell’Ogliastra meridionale. La Sardeolica, società controllata del Gruppo Saras e proprietaria del Parco “Boreas” di Ulassai, è promotrice del progetto “Abbila” che ha appena ottenuto il parere positivo sulla compatibilità ambientale per mettere a dimora 8 turbine da 6 megawatt ciascuna, per una potenza complessiva di 48 megawatt. Verrà realizzato tra Ulassai e Perdasdefogu, accanto al parco esistente. Il via libera l’ha concesso, l’8 aprile scorso, il direttore generale del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica. Il giudizio positivo segue quello del Tar Sardegna, che ha accolto il ricorso che la Sardeolica aveva istruito contro lo stesso Ministero, le Soprintendenze archeologiche di Sassari-Nuoro e Cagliari e il ministero della Cultura. La zona in cui dovrà sorgere l’impianto viene definita “area idonea di diritto” in forza al decreto Draghi del 2021 e alle successive modifiche (legge 13 del 2013).

La protesta

Il parco eolico di Ulassai, operativo dal 2005, oggi è composto da 57 aerogeneratori per una potenza totale installata di 126 megawatt. La proprietà è del Gruppo Saras, la gestione in capo alla controllata Sardeolica. Con il via libera rilasciato nei giorni scorsi, nella stessa zona lievita il numero di pale con il futuro targato “Abbila”. Il via libera fa insorgere il Comitato Sarcidano difesa territoriale. «Non possiamo non restare atterriti dalle premesse e dalle implicazioni politiche di una simile autorizzazione. Con un piccolo colpo di penna il Governo delle destre distrugge e annichilisce la possibilità delle Regioni a statuto autonomo di restringere il campo di applicazione delle aree definite idonee». Il Comitato, fondato per contrastare l’assalto eolico in Sardegna, entra nel merito del profilo legislativo: «Ciò - spiega il documento - dipende dal fatto che la legge regionale numero 20 del 5 dicembre 2024 promana il suo campo di applicazione dall’articolo 7, comma 2, lettera C del decreto “aree idonee” del 21 giugno 2024 del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, il quale è stato sospeso da un’ordinanza del Consiglio di Stato».

Il disappunto

«La Sardegna – insistono i portavoce del Comitato – si trova nuda davanti agli effetti del decreto Draghi perché il Ministero è costretto a riconoscere la sua inettitudine politica e giuridica». I volontari attaccano senza mezzi termini amministratori e politici sardi di ogni schieramento. «In quanto cittadini mobilitati da anni in difesa dei territori – scrivono – possiamo solo provare il massimo disprezzo e risentimento per questa classe politica, il cui unico talento è quello di saper ingannare il popolo, giocando sapientemente tra la diversità dei livelli istituzionali, schermati dalle scatole cinesi della giurisprudenza». Dura presa di posizione anche contro la Giunta regionale: «Aver deliberatamente e arrogantemente ignorato 211mila firmatari della Pratobello 24 resterà in eterno inscritto nella memoria del popolo sardo. E ora che, a quanto pare, l’intera Isola è area idonea, cosa poter dire sui parlamentari eletti in Sardegna?».

RIPRODUZIONE RISERVATA