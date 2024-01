Eolico, si muove la Procura 

La magistratura accende i riflettori sui progetti per circa 700 aerogeneratori da installare in Gallura (per la precisione si tratta di “prenotazioni” di 700 connessioni alla rete di Terna). Stando alle pochissime informazioni che trapelano dagli uffici giudiziari di Tempio, la Procura ha iniziato a raccogliere informazioni e atti formali sugli investimenti delle energie rinnovabili nel nord est dell’Isola, fotovoltaico compreso. Le verifiche sono nella fase del primo approfondimento, non si può parlare ancora di indagini. Ma i pm hanno ricevuto diversi input e sono al lavoro.

Cantieri già aperti

È probabile che i magistrati stiano approfondendo la tematica a seguito di atti portati, indirettamente, a conoscenza della Procura da privati che si erano rivolti al ministero della Cultura, alla Regione (anche Corpo Forestale) e alla Soprintendenza. Il dato centrale è la compatibilità ambientale e paesaggistica dei parchi eolici, per la loro prossimità (si parla solo di progetti, per ora) ad aree vincolate. Nel caso invece degli impianti fotovoltaici (solo nel territorio di Luras, oltre 500 ettari), si parla in diversi casi di cantieri prossimi all’apertura o già aperti.

Le torri a Olbia

E ieri è arrivata la conferma di un nuovo progetto presentato a metà dicembre con interessamento dei territori di Olbia, Monti e Loiri. Il pacchetto prevede la realizzazione di 15 torri eoliche alte oltre 200 metri per una potenza complessiva di 99 mw. La procedura amministrativa è accelerata ed è allo stato delle prime verifiche per il rilascio della valutazione di impatto ambientale. Il posizionamento delle torri è ancora da verificare, ma si parla di un crinale noto perché nel tracciato del pellegrinaggio di San Paolo di Monti. Ieri mattina una delegazione del Coordinamento gallurese anti eolico, ha incontrato il sindaco di Monti, Emanuele Mutzu per una prima valutazione sullo stato del progetto. Dice Gianni Monteduro, esponente del Coordinamento: «Si è aperto il confronto con il sindaco di Monti che ci ha dato piena disponibilità. A breve incontreremo anche gli amministratori comunali di Olbia».

