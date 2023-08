Eolico selvaggio, assalto alle ceneri del Montiferru 

Ormai è un’invasione selvaggia. Il patrimonio ambientale preso d’assalto dagli affaristi del vento. E ancora una volta il Montiferru è territorio di conquista. La Sorgenia Renewables, che vuole erigere 9 aerogeneratori per una potenza di 75 megawatt nei territori di Narbolia e Seneghe, ha presentato istanza di Valutazione di impatto ambientale (via) al Ministero dell’Ambiente e sicurezza energetica (Mase). Facendosi scudo con il Piano nazionale integrato energia e clima, vuole accaparrarsi tutta la forza del vento che spira impetuoso in queste lande, per produrre energia, che non sarà concessa alle popolazioni locali. Il tutto in un territorio profondamente ferito due anni fa dagli incendi.

Il piano

Prevede 9 torri di 125 metri con pale di 170 metri, per una potenza di 75 megawatt complessivi, e accumulo di circa 16 MW: 7 torri a Seneghe che ricadrebbero nelle vicinanze di importanti siti archeologici e le restanti 2 a Narbolia. Rischio di alterazione irreparabile del paesaggio per opere estremamente impattanti. A San Vero Milis, Solarussa, Siamaggiore e Zeddiani sono previsti nuovi sentieri, aree di manovra, cabine di sezionamento, impianti di distribuzione, e passerebbero elettrodotti, cavi, con un effetto dirompente sul territorio, ma secondo la società proponente l’area non è «ricadente in aree naturali protette e siti comunitari». Il modus operandi è sempre lo stesso: una semplice informativa arrivata alle mail dei Comuni senza alcun coinvolgimento di amministratori e cittadini.

Gli amministratori

Perplesso il sindaco di Narbolia GianGiuseppe Vargiu: «Sollecitiamo vivamente un intervento della Regione per legiferare con una normativa da estendere a tutto il territorio isolano. Ci incontreremo con gli altri sindaci coinvolti e vedremo di impostare una strategia unitaria». Contraria la sindaca di Seneghe Albina Mereu: «Noi ci opponiamo alle speculazioni delle multinazionali che escludono le comunità dai processi decisionali. Gli accordi delle imprese direttamente con i privati creano divisione sociale e spaccano le comunità. Il progetto ha un grande impatto ambientale e paesaggistico. Convocheremo incontri tematici con gli altri sindaci e comunità coinvolte, per mettere in atto qualsiasi azione democratica contro questo attacco al nostro territorio».

Gli ambientalisti

Ferma opposizione dell’associazione ambientalista Italia Nostra, presidente Graziano Bullegas: «Siamo a favore delle fonti alternative di energia, ma vogliamo decidere noi la pianificazione e costruzione nelle aree idonee. Se autorizzassero gli impianti previsti produrrebbero 100 terawatt-ora, la Sardegna attualmente ne produce 13 terawatt, ma il fabbisogno sardo è di appena 9 terawatt. Un surplus esagerato di energia che non sarebbe neanche esportabile. Tutto avviene purtroppo in assenza totale di una pianificazione». No deciso anche del Gruppo di intervento giuridico. «È una speculazione continua e selvaggia», osserva il presidente Stefano Deliperi, «non è una pianificazione energetica a favore dei territori. No all’impianto nel bosco e nelle aree di pregio ambientale e archeologico». Il tempo stringe, entro l’8 settembre dovranno essere presentate le osservazioni da parte dei Comuni e privati cittadini, l’ennesima battaglia civica per difendere il paesaggio sardo dal vorticoso giro di affari dei signori del vento.