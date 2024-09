«Eolico? No, comunità energetica» 

La transizione ecologica a Villasor ha due facce: quella degli 11 progetti presentati dalle società per le campagne sorresi considerati speculazione e assalto indiscriminato, e quella che vuole avere delle ricadute (positive) sul territorio, cioè la nascita della comunità energetica.

L’amministrazione comunale ha dato il via agli studi per la creazione di una comunità energetica. Un’iniziativa (sovvenzionata dai contributi regionali) che fa il paio con la decisione di installare pannelli fotovoltaici su diversi edifici comunali, andando a incidere sulla riduzione delle bollette dell’amministrazione, e quindi dei cittadini.

L’assalto

Sulle campagne sorresi pendono le proposte di impianti eolici (solo uno), fotovoltaico (3 progetti diversi), ma soprattutto agrivoltaico (altri 7). «Tanti progetti, troppi per un territorio che si affida ancora tanto all’agricoltura», dice il sindaco Massimo Pinna, «bisogna vedere come andranno a finire».

La comunità energetica, invece, è un’altra cosa: «Stiamo beneficiando di un contributo regionali di 15mila euro che avevamo richiesto. Questi soldi ci permettono di avviare gli studi per creare la prima opportunità di questo tipo per Municipio, famiglie ed aziende».

L’iniziativa

Si parla di un gruppo di soggetti (privati e pubblici in questo caso) che si organizzano per condividere con la comunità l’energia prodotta da fonti rinnovabili. Una produzione, quindi, che rimarrebbe all’interno del territorio e avrebbe delle ricadute economiche.

«Sarà importantissimo coinvolgere proprio i privati cittadini», puntualizza Pinna, «per fargli capire l’importanza di questo genere di progetto e i vantaggi».

Il dibattito

Anche Efisio Pisano, all’opposizione in Consiglio comunale, qualche tempo fa aveva lanciato l’idea di una comunità energetica, suggerendo di guardare all’ex zuccherificio di via Togliatti. Stavolta non si parla dei casermoni e i relativi appartamenti, ma della vera e propria fabbrica «comprata dalla società immobiliare romana Gibbi srl», come raccontato dal consigliere. «L’ex impianto saccarifero è stato aggiudicato per 156mila euro». E proprio l’ex fabbrica, per Pisano, poteva essere una candidata alla comunità energetica.

Il sindaco Pinna chiude riflettendo sulla questione dell’energia pulita: «Da quando siamo entrati come amministratori abbiamo puntato ad un paese “green”. Penso ai pannelli fotovoltaici in via Porrino, sopra le scuole, che producono energia. Penso alle colonnine per le auto elettriche, e le vetture che noi stessi abbiamo acquistato. La salvaguardia dell’ambiente è fondamentale e attuale».

RIPRODUZIONE RISERVATA