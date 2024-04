«Eolico, no ai mostri d’acciaio» 

Oltre cento persone alla passeggiata dalla chiesa campestre di Sant'Antiogu Becciu fino al nuraghe di Cuccuru Is Melas, da Sanluri a Villanovaforru. Una marcia organizzata dal comitato per la difesa del territorio Su entu nostu contro la speculazione energetica in corso in Marmilla e non solo. «Questo è un luogo di bellezza, usanze e tradizioni – ha spiegato Marco Pau, tra i fondatori del comitato –. Si può intravedere come potrebbe trasformarsi: intorno a noi lo scempio delle pale eoliche nella piana del Campidano e, sulle colline aerogeneratori di dimensioni minori. Ci dicono che i terreni non sono produttivi, offrendo denaro difficile da rifiutare, ma la realtà è che vogliono una Sardegna impoverita».

Il sindaco di Villanovaforru, Maurizio Onnis, ha aggiunto: «Le piccole pale già presenti danno un’idea del tipo di transizione ecologica che vogliono imporci: i nostri beni identitari soffocati da questi mostri d’acciaio. Nessuno di noi lo permetterà».

La politica

Presenti i tre neo consiglieri regionali del Medio Campidano, Emanuele Matta, Gigi Piano e Alberto Urpi, che hanno confermato il loro sostegno alla moratoria contro i progetti energetici in corso. «È un nostro impegno, come descritto nel programma condiviso con la coalizione. Sì alle energie rinnovabili, ma no alle speculazioni di questo tipo, preferendo le comunità energetiche», ha detto Matta (M5S). «Vogliamo le rinnovabili nelle aree idonee e auspichiamo che la moratoria approdi in aula per bloccare i progetti in atto e consentire una programmazione adeguata con i territori», ha sottolineato Gigi Piano (Pd). Mentre Alberto Urpi, sindaco di Sanluri e consigliere di Sardegna al Centro 20Venti, ha ribadito: «La moratoria è per il bene del territorio e voterò sì. Siamo stati i primi a proporla con Anci Sardegna. Doveroso però ricordare che il governo Draghi ha tolto ai comuni la competenza sulle autorizzazioni agli impianti. La presidente Todde ritorni sui passi del governo a cui apparteneva poiché siamo in una situazione di progetti sovraccaricati a causa di questo decreto».

In Regione

La passeggiata è iniziata poco dopo le 9,30 del mattino, bandiere al vento e zaino in spalla per andare alla scoperta del tesori del territorio. «Non siamo un’isola per la produzione di energia da esportare altrove – ha affermato Pau –. Nessuno ci ha mai detto quanta energia sia effettivamente necessaria in Sardegna; chiediamo la moratoria per fermare tutto questo. Un anno fa abbiamo discusso la nostra proposta con il consiglio regionale dell’epoca, ma il loro livello di conoscenza era basso. La presidente Todde ha dichiarato che la moratoria ci sarà, noi rimaniamo vigili perché c'è qualche titubanza da parte del neo assessore all’industria».

I siti

Durante la passeggiata sono state evidenziate le peculiarità archeologiche e paesaggistiche della zona. L'archeologo Giacomo Paglietti, direttore del museo Genna Maria, ha avvertito del rischio che le pale e i cavidotti intercettino un territorio costellato da insediamenti e siti archeologici nuragici, punici e romani: «È inaudito che, nonostante in Sardegna ci sia la più alta densità di siti archeologici d’Europa, sia possibile permettere questo. Battiamoci affinché sia riconosciuta questa specificità, poiché se inserita nel regolamento regionale potrebbe negare i progetti».

