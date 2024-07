Eolico, nel mirino c’è la moratoria 

Inizia il conto alla rovescia per la raccolta delle firme sulla Legge di Pratobello. Sindaci e comitati sono già d’accordo sui contenuti: soltanto qualche gruppo ha chiesto una manciata di giorni per capire meglio l’impianto della proposta di iniziativa popolare. Tra i comitati la preoccupazione è alle stelle: «Bisogna fare in fretta». Perché, «se i progetti di parchi eolici e fotovoltaici stanno andando avanti» – è il ragionamento – «a che cosa serve la legge sulla moratoria, approvata dal Consiglio regionale?». L’interrogativo rimbalza da giorni su e giù per la Sardegna: entro fine mese potrebbe avere le prime risposte nella manifestazione pacifica che – salvo ripensamenti – si terrà al bivio di Orani della 389 (la strada Nuoro-Lanusei), a pochi chilometri da Pratobello, dove nel 1969 gli orgolesi scrissero la storia, facendo battere in ritirata lo Stato, che in quelle aree avrebbe voluto costruire un poligono militare. Oggi il discorso è lo stesso di allora, con le popolazioni mobilitate contro le speculazioni dei colossi internazionali dell’energia.

Preoccupazione

I comitati sono al lavoro su più fronti. A cominciare da quello della Gallura che, come informa l’attivista Maria Grazia Demontis, si sta occupando di mappare tutti i processi autorizzativi nel territorio: «Stiamo facendo anche delle ronde per vedere quali cantieri sono aperti. Perché il punto centrale adesso è capire che cosa sta bloccando il Ddl sulle moratorie, visto che tutto è in opera. E spesso», constata, «sono presidiati da guardie giurate tutt’altro che cordiali, che impediscono di avvicinarsi ai luoghi delle installazioni». Lavoro improbo. «Abbiamo avuto difficoltà: quello che vorremmo fare è individuare se sono stati affissi i cartelli di inizio lavori e chi ha dato l'autorizzazione, per poi fare tutte le segnalazioni, perché i cantieri devono essere chiusi, in base a quanto la Regione ha sbandierato con la moratoria. E, mentre cerchiamo di capire chi deve controllare, ci troviamo costretti a osservare, per restare in Gallura, un processo di sostituzione del paesaggio già in atto nel Limbara», chiosa Demontis: «la natura sta lasciando il posto al fotovoltaico».

I sindaci

Ovvio che la proposta di legge di iniziativa popolare, inquadrata in questo scenario, sia essenziale. E, individuando l’urbanistica come chiave di tutto, sia l’unica possibilità per fissare divieti davanti a installazioni oggi previste anche in luoghi identitari, come nuraghi e non solo. Il sindaco di Orgosolo Pasquale Mereu spera in un via libera repentino alla proposta di legge da parte dei comitati: «Per vincere questa partita serve compattezza e, coesi, dobbiamo presentarci alla raccolta delle firme per la legge. Non farei previsioni invece sulla manifestazione, anche perché sindaci e comitati sono impegnati in diverse zone dell’Isola. Ricordo che sono già in atto presìdi a Selargius per Tyrrhenian Link e nel porto di Oristano». Ma una decisione sarà presa in settimana.

La manifestazione

Marco Ziranu, sindaco di Orani, oggi chiamerà gli amministratori, «in particolare quelli della Barbagia, per capire i margini di attuazione di una manifestazione alle porte del paese». Non sarà un blocco stradale, ma una kermesse in stile Saccargia. E sarebbero allo studio le procedure autorizzative.

