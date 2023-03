Eolico nei pressi di Su Nuraxi, niet del Ministero 

La società Grv Wind Sardegna ha presentato la valutazione di impatto ambientale per la realizzazione di “Luminu”, l’impianto eolico formato da 17 aerogeneratori da 6,6 MW, per una potenza complessiva di 112,2 Mw, di 200 metri l’una. Le pale saranno istallate nei territori di Barumini , Escolca , Gergei , Las Plassas , Villanovafranca con infrastrutture connesse a Genoni , Gesturi e Nuragus . Il ministero dell’Ambiente, dopo l’analisi della documentazione, ha riscontrato inesattezze sul valore dell’opera e sul quadro economico e per questo motivo ha chiesto la rettifica dei dati. Ma i Comuni interessati non stanno a guardare. Il timore che dall’oggi al domani vengano istallate le pale eoliche senza essere presi in considerazione è tanto. Voce grossa da Barumini e Gesturi: «Siamo fortemente contrari a questo progetto», dicono Michele Zucca, e il suo vice, Emanuele Lilliu, da Barumini, ed Ediberto Cocco, sindaco di Gesturi, che aggiungono: «Non siamo contrari alle rinnovabili ma a questi progetti che deturpano il paesaggio. Faremo tutto ciò che ci compete per evitare questa imposizione e tuteleremo il nostro territorio in cui ricade il nostro sito, che non è solo di Barumini, ma di tutta l’umanità».

Otto pale su 17 ricadrebbero nel territorio di Gergei. «Ci stanno invadendo», dice il sindaco Rossano Zedda: «Lotteremo con tutti i mezzi a nostra disposizione per opporci».

Da Villanovafranca e Las Plassas, i sindaci Matteo Castangia e Andrea Lampis fanno presente che l’energia pulita sia il futuro ma «siamo contrari a qualsiasi progetto che entra in casa nostra senza bussare alla porta e non coinvolga la popolazione. Se i progetti sono concordati con cittadini e amministrazioni possono anche avere senso ma qualsiasi ipotesi di imposizione troverà la netta contrarietà di tutta la comunità». Lampis chiede un incontro con i vertici regionali.

A Genoni il problema sarebbe la previsione di una sottostazione elettrica su terreni agricoli di pregio, che tra l’altro appartengono storicamente alle figlie di San Giuseppe, e hanno un valore storico e culturale: «Nessuno è contro la transizione energetica ma non sta bene l’assenza di coinvolgimento dei territori e manca un discorso di compensazione per questa industrializzazione diffusa del nostro terrirorio rurale», conclude il sindaco, Gianluca Serra.