Eolico, mercoledì sit-in dei comitati 

È confermato: mercoledì, in occasione della discussione in Aula del ddl contro l’assalto eolico ci saranno anche loro: i comitati sardi contro la speculazione energetica già organizzatori della grande manifestazione a Saccargia.

L’appuntamento è alle 9.30 sotto il palazzo del Consiglio regionale, dove la seduta comincerà alle 10.30. La posizione del coordinamento è nota: l’obiettivo fissato per la Sardegna di 6,2 gigawatt di energia rinnovabile da produrre entro il 2030 è un’enormità. Comitati che anche nei giorni scorsi hanno rivendicato la piena autonomia di giudizio: «Cosa avremmo dovuto fare per difenderci se non organizzarci e chiedere l'appoggio delle amministrazioni locali, delle forze politiche, della stampa isolana?», hanno scritto in una nota i portavoce Marco Pau e Luigi Pisci.

Quanto al ddl moratoria che vieta l’installazione di impianti per 18 mesi, dopo la discussione generale l’opposizione ha in serbo nuovi emendamenti.

