Eolico, lotta aspra Esposto in Procura anti speculazione 

L’assalto eolico alla Sardegna potrebbe nascondere gli interessi di organizzazioni criminali proiettate sulle rinnovabili per incrementare i loro illeciti profitti. È l’allarme lanciato dai comitati contro la speculazione energetica, che hanno presentato un esposto in Procura a Cagliari: «Ci siamo rivolti all’autorità giudiziaria - ha spiegato l’ex eurodeputata Giulia Moi, dell’associazione “Progresso sostenibile” - per la potenziale presenza di mafie o criminalità organizzata o il presunto uso non corretto di fondi regionali ed europei nelle autorizzazioni e nella gestione dei parchi per le energie rinnovabili. La magistratura faccia chiarezza». Si chiede di fare luce anche sui conflitti d’interessi del gruppo di lavoro chiamato dalla Regione a definire la mappa delle aree idonee. L’esposto verrà inoltrato anche a Roma, all'autorità anticorruzione e alla direzione antimafia, e a Bruxelles, all'ufficio europeo antifrode.

La campagna itinerante

Non si ferma il tour, tra piccoli e grandi centri, per raccogliere le firme per “Pratobello 24”, la proposta di legge d’iniziativa popolare contro l’invasione indiscriminata di pale eoliche e pannelli fotovoltaici. I comitati per la difesa del territorio oggi alle 8 allestiranno i banchetti a Cagliari davanti al mercato di San Benedetto. Una mobilitazione sempre più ampia che ha i contorni della sfida: agli interessi forti delle rinnovabili, e alla calura agostana che non agevola il lavoro dei volontari.

Il tour per dare slancio alle adesioni è partito il 10 agosto da Capoterra. In pochi giorni ha superato le mille firme. «Con l’arma di una civile mobilitazione – spiega Davide Meloni, del Comitato per la difesa del territorio di Uta – cerchiamo di raggiungere l’obiettivo. Siamo di fronte al grave rischio che i nostri territori vengano danneggiati in modo irrimediabile, e con ogni strumento a disposizione faremo di tutto per scongiurarlo. Nei prossimi giorni, con i banchetti, raggiungeremo altri comuni: Sestu, Villaspeciosa, Assemini, ancora Uta e Arbus».

Luca Salvetti, che rappresenta il comitato di Assemini, mette in evidenza «le 550 sottoscrizioni raccolte nel fine settimana con i banchetti allestiti nel centro di Capoterra e a Maddalena spiaggia. Un ottimo risultato che conferma quanto i cittadini siano sensibili al tema». All’iniziativa ha dato impulso anche il Comune di Maracalagonis. Così la sindaca Francesca Fadda: «Una battaglia sacrosanta che riguarda tutta l’Isola. Nel nostro territorio, a Baccu Mandara e a ridosso del centro abitato, gravano due progetti di impianti eolici con un grosso impatto sul territorio. È intollerabile che sul nostro futuro possano decidere altri: società che vogliono realizzare profitti danneggiando natura e paesaggio. Stiamo facendo il possibile per scacciare questo pericolo».

La mobilitazione

La raccolta firme va avanti con i banchetti e negli uffici comunali che mettono a disposizione dei cittadini i moduli per la firma. È sempre necessario presentare un documento di riconoscimento. A Cagliari è possibile sottoscrivere la proposta di legge nell’ufficio elettorale in piazza De Gasperi, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, martedì dalle 15.30 alle 17.30; nell’Ufficio di Città 4 (via Castiglione), da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30, lunedì dalle 15.30 alle 17.30; nell’Ufficio di Città 5 (via Carta Raspi), con gli stessi orari. Nella sede della Municipalità di Pirri (via Riva Villasanta) uffici aperti da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30, giovedì dalle 15.30 alle 17.30 (anche se ieri alcuni cittadini hanno segnalato che erano esauriti i moduli). Ifine nell’Ufficio Relazioni con il Pubblico - Urp (via Nazario Sauro), da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12, martedì dalle 15.30 alle 17.30.

