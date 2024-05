Eolico, l’Isola in rivolta contro gli speculatori 

I sardi hanno risposto alla chiamata. Al corteo c’erano tutti quelli che vogliono difendere l’Isola dall’invasione di pale eoliche e pannelli fotovoltaici, i comitati e le associazioni dei territori che manifestano quasi ogni giorno pur di non soccombere a speculatori che hanno presentato richieste per la produzione complessiva di oltre 50 gigawatt di energia rinnovabile. Centinaia di persone radunate in piazza Garibaldi a Cagliari: «Basta speculare con il vento. Bisogna costruire le comunità energetiche», si legge nello striscione del Comitato Nuraxino. «Fermiamo l’invasione», il messaggio semplice esibito da un gruppo di cittadini. In testa al corteo un 84enne di Sanluri, Ottavio Mocci. Ha una bandiera dei Quattro Mori con un teschio infilato nella parte superiore del bastone. Cosa significa? «Che la Sardegna sta morendo».

Da piazza Garibaldi

Circa un migliaio in centro a Cagliari. Da piazza Garibaldi passando per via Garibaldi, poi a sinistra in viale Regina Margherita fino al cantiere di via Roma, sotto il palazzo del Consiglio regionale. Sono tanti e la manifestazione è imponente. Oltre le attese. «È l’effetto di un passaparola nei territori che ha funzionato benissimo», spiega Claudia Zuncheddu della Rete sarda per la difesa della sanità pubblica, «stiamo passando da un convegno all’altro, da una manifestazione all’altra. Oggi la presenza è straordinaria perché non si è mai vista in precedenza un’aggressione ai territori così, sistemica, metro per metro, quindi o ci si muove ora o mai più». E, aggiunge, «la presidente della Regione deve prendere consapevolezza del suo ruolo di presidente dei sardi che contrasta con gli altri ruoli che ha coperto nelle alte sfere dello Stato. Perché tra Sardegna e Stato ci sono antichi conflitti e lei deve scegliere da che parte stare».

I portavoce

Sotto il palazzo intervengono tutti i portavoce dei comitati contro la speculazione energetica. «Qui oggi c’è la Sardegna pulsante che nessuno ci deve portare via. Siamo qui per dire che l’Isola non può essere terra di servitù», dice Marco Pau del comitato “No speculazioni energetiche”, «alla governatrice suggeriamo che è bene che inizi a esercitare il suo ruolo». Per il momento, infatti, «registriamo un’intollerabile perdita di tempo». Pau si riferisce al disegno di legge della Giunta sul divieto d’installazione di impianti per i prossimi diciotto mesi e che ha appena iniziato il suo iter nelle commissioni consiliari, ma che potrebbe passare in secondo piano nel momento in cui il Governo adotterà il decreto sulle aree idonee. «Come possiamo interpretare il rallentamento su un ddl che doveva essere prioritario?», protesta Pau, «ancora una volta dobbiamo chiedere l’intervento di Roma, è davvero intollerabile».

«Moratoria debole»

E a proposito di moratoria della Giunta, «è stato un grave errore non averci sentito prima del via libera al disegno di legge», sostiene un altro portavoce dei comitati, Luigi Pisci, «ma il coordinamento dei comitati continua il suo percorso di protesta e di proposta per cercare di salvare la Sardegna da un grande processo di colonizzazione e speculazione energetica. Quando abbiamo iniziato questo percorso abbiamo chiesto il dialogo alle istituzioni sarde, abbiamo formulato una proposta di moratoria molto articolata e, in campagna elettorale, abbiamo chiesto ad Alessandra Todde di prenderla in considerazione». Le cose sono andate diversamente. «La Giunta ha deciso di scrivere un testo molto differente, e oggi chiediamo che il frutto del nostro lavoro - dopo un anno di studio, assemblee e mobilitazioni - sia acquisito dalla Giunta». Pisci ha ricordato che «la Sardegna produce già 12 milioni di kilowatt ora e non dovrà produrne uno di più se l’apparato industriale resta invariato». Se poi saranno previsti gigawatt incrementali, «non dovranno essere più di tre». Secondo Rita Corda, del Comitato “No Tyrrhenian link”, «ormai non basta più parlare di speculazione energetica, visto che questi termini vengono utilizzati dalla stessa presidente della Regione che ha approvato un ddl che non può essere la risposta all’azione colonizzatrice in corso in Sardegna da nord a sud». E ha aggiunto: «Todde decida e poi notifichi al Governo le nostre decisioni, non faccia il contrario».

I Comuni

Tra i manifestanti anche i sindaci. «L’imponenza della manifestazione con persone arrivate da tutta la Sardegna evidenzia quanto il problema sia non solo sentito ma preoccupante», osserva la presidente dell’Anci Daniela Falconi, «come Comuni siamo al loro fianco e lavoriamo perché i territori tornino protagonisti e possano decidere che utilizzo fare del proprio territorio». Tra i sindaci presenti, anche Maurizio Onnis (Villanovaforru): «Qualcosa si muove, ma mancano alla condivisione i politici. Apprezzo la presenza di Falconi, ma gli altri? Non pervenuti: saranno tre o quattro su 377».

