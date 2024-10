Una croce di legno e una corona di spine ai piedi della prima pala eolica montata in Sardegna. La manifestazione di Marrubiu di ieri ha visto amministratori e attivisti arrivare da mezza Sardegna. Il Psi striglia la maggioranza regionale: «L’ostilità verso la Pratobello è un autogol per la Sardegna». Mistero sulla mega batteria alle porte di Cagliari, nei Comuni di Uta e Assemini non è stato depositato alcun progetto.

