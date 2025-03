Eolico, l’esposto alle Procure oggi a Pattada 

Oggi alle 10,30, nella sala Santa Croce a Pattada, il Comitato scientifico per l’insularità in Costituzione presenta per la prima volta l'esposto penale a tutte le Procure sarde in difesa del paesaggio e dell'ambiente dell’Isola.

Organizza l'Associazione culturale Rinascere impegnata, attraverso il coinvolgimento dei cittadini, nella tutela dei propri territori dai tentativi di speculazione energetica. Interverranno Giovanni Barroccu, Giuseppe Biggio, Rita Dedola, Gianni Marilotti, Giandomenico Pintus, Gianvalerio Sanna e Maria Antonietta Mongiu. Quest’ultima è stata una delle prime intellettuali in Sardegna a schierarsi, con il Comitato Scientifico, contro l’invasione eolica, coinvolgendo altri personaggi di spicco nel mondo della cultura, del diritto, dell’ambiente e della politica in una battaglia sfociata nell’esposto alle procure sarde, che mira a ripristinare le regole in un sistema oggi – di fatto – senza tutela, per bloccare soprattutto l’invasione eolica e fotovoltaica in atto.

