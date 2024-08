Eolico, le prime deleghe nell’inchiesta sulle speculazioni 

Nelle prossime ore la sostituta procuratrice Rossella Spano assegnerà le prime deleghe d’indagine dell’inchiesta sul progetto dei 10 aerogeneratori alti circa 200 metri in corso di realizzazione a Villacidro. Saranno acquisiti gli elaborati tecnici allegati al via libera all’intervento, ma potrebbero anche essere sentiti i primi testimoni.

Prende dunque forma l’inchiesta sulle speculazioni nel settore delle energie rinnovabili aperta dopo l’esposto del “Coordinamento Gallura contro la speculazione eolica e fotovoltaica”, affiancato dall'avvocato Michele Zuddas. Il comitato sollecita un’interpretazione più restrittiva dello spirito della legge regionale che ha varato la moratoria per le torri eoliche e i pannelli fotovoltaici, coinvolgendo non solo gli impianti da autorizzare ma anche quelli già realizzati e avviati che, però, rischiano di deturpare il paesaggio e il patrimonio ambientale e archeologico. Contro la centrale eolica di Villacidro erano stati presentati altri due esposti: il primo dell’Anfor, l’associazione nazionale forestali presieduta da Pierino Daveri, il secondo dalle associazioni Sardegna Pulita di Angelo Cremone e Donne ambiente Sardegna di Lidia Frailis, entrambe assistite dall’avvocata Alessandra Nocco. Sempre la pm Spano è titolare dell’inchiesta sul Tyrrhenian Link, il cavo sottomarino che dovrebbe collegare Sardegna, Sicilia e Campania. Una super-linea da 1000 mega-watt che dovrebbe trasferire sulla terraferma l'energia prodotta nelle due Isole anche da fonti rinnovabili. Il fascicolo è stato aperto dopo l’esposto degli avvocati Giulia Lai e Paolo Pubusa per il comitati “No Tyrrhenian Link di Quartu e Selargius”.

