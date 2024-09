Eolico, le incognite dello smaltimento 

Lo smaltimento nell’Isola è impossibile. Migliaia vecchie di pale eoliche sono stoccate in campi incolti magari sotto terra, con dubbi sulla stessa regolarità dell’operazione. O in aree autorizzate, dove sono finite le turbine da molti parchi eolici sardi. Eppure, a metà del 2021, una multinazionale dell’energia aveva richiesto «entro il 2025, un divieto di discarica in tutta Europa per le pale delle turbine eoliche in disuso. Di più: come informava un portale specializzato, «l’industria eolica europea si era impegnata attivamente a riutilizzare, riciclare o recuperare il 100% delle pale dismesse». Allo stesso tempo prometteva «di non inviare le pale dismesse dall’Europa ad altri paesi al di fuori dell’Europa per la discarica». Ma questo sarà davvero possibile? E che fine faranno le batterie al litio – minerale tra i più infiammabili in natura – che saranno contenute nei container per stoccare l’energia rinnovabile da qui ai prossimi vent’anni?

Il presente

Se si guarda all’immediato, in Sardegna non ci sono ditte specializzate per lo stoccaggio e lo smaltimento di pale e impianti. Ancor meno per lo smaltimento delle batterie al litio: «Se faranno il repowering delle pale eoliche esistenti, come tra l’altro è previsto dal decreto della Giunta Todde, si porrà il problema di dove mettere le vecchie pale, e tutte assieme saranno tantissime, per sostituirle con quelle nuove alte anche cento metri», osserva Giorgio Asuni, ex leader della Cgil, di cui è stato a lungo responsabile per l’Industria e le questioni energetiche. «Considerato che dei 6,2 GW di energia che dovremo produrre, meno di un terzo servirà per il nostro fabbisogno, il resto varcherà il mare attraverso tre cavidotti che, da soli, non riusciranno a trasportare una mole così elevata di energia. Gli impianti, pertanto, saranno spinti da batterie al litio che, in media, hanno una durata di dieci anni. Dopo non si sa dove finiranno: c’è il serio rischio», prosegue Asuni, «che la Sardegna da qui a dieci-quindici anni sia ricoperta da un tappeto di litio esausto».

I ragionamenti

C’è poco da attendere: le turbine più “anziane” stanno raggiungendo la fine della loro operatività. E il numero di pale che sono state smantellate finora – non soltanto in Sardegna – è ancora relativamente limitato, ma è destinato a crescere nei prossimi mesi. Stando ai dati europei, si prevede che circa 25mila tonnellate di pale raggiungeranno la fine della loro vita operativa ogni anno entro il 2025: Germania e Spagna vedranno il maggior numero di pale dismesse, seguite dalla Danimarca. Il volume annuale smantellato potrebbe raddoppiare a 52mila tonnellate entro il 2030, data entro cui l’Italia, la Francia e il Portogallo avranno smantellato quasi del tutto i vecchi impianti.

Gli interrogativi

«Occorre capire che cosa intende fare anche la Regione davanti a questa emergenza», conclude Asuni. «Chissà se esistono numeri ufficiali sul presente, ma anche studi o proiezioni sul futuro. Sarebbe un vero peccato, in un periodo in cui si parla di economia circolare, che la Sardegna fosse sottomessa alle speculazioni energetiche di multinazionali che promettono una transizione ecologica e che, invece, rischiano di lasciare ai nostri figli un’Isola tappezzata da pale eoliche dismesse e batterie al litio esauste».

