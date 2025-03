Eolico, la rivolta nel pozzo sacro 

Il pozzo nuragico Sa Testa è sacro, non si tocca. E, come tutti i luoghi identitari dell'Isola, va difeso dall'assalto eolico. Scelto come sito simbolo, di pace e di accoglienza, per contestare lo sbarco di ciclopiche turbine nel porto industriale di Olbia, a pochi passi dal monumento archeologico, il Coordinamento Gallura contro la speculazione eolica e fotovoltaica ha marciato, ieri, per un chilometro al grido di “Ripudiamo l'energia verde militare, amiamo l'energia verde brillante della vita e della pace”.

Il corteo

Percorrendo una (futura) pista ciclopedonale che sarà coperta da pannelli fotovoltaici, una manifestazione partecipata, pacifica e silenziosa, scandita dal ritmo di suoni ancestrali e antichi per dire no ai moderni giganti industriali, approdati due giorni fa al molo Cocciani, nel silenzio delle istituzioni. In cerchio, attorno al pozzo sacro risalente al XII secolo a.c., in un abbraccio collettivo, tanti comitati spontanei provenienti da tutta la Sardegna «a onorare un sito che rappresenta una storia millenaria, costruito quando il popolo sardo era libero e che ha segnato la sua civiltà e la sua capacità di decidere, ora minacciata da chi si vuole appropriare della bellezza della sua terra, inserito in un patrimonio paesaggistico da tutelare e, invece, a pochi passi da un distretto industriale». Invocano «la forza della nostra madre terra che ci ha sempre consentito di difenderci da attacchi millenari e l'unità del popolo sardo perché non possiamo farcela in pochi contro i tentativi di depredazione di tutte le nostre risorse».

Le parole

Rivendica la forza delle azioni dei comitati sparsi nell'Isola, la presidente del Coordinamento gallurese, Maria Grazia Demontis: “Le nostre azioni di sensibilizzazione non sono vane, siamo la Regione con meno autorizzazioni concesse rispetto alle altre del sud Italia”. E spiega il senso di quest'ultima: «Non è un protesta contro qualcuno ma una marcia a favore di una transizione energetica giusta, democratica e non violenta: rifiutiamo una transizione calata dall'alto che ha scoperto il suo vero volto, quello di un'Europa che sta correndo al riarmo e che di verde ha solo il colore dei carri armati». I comitati chiedono «una transizione che brilli del verde dei boschi destinati a ospitare la biodiversità e la captazione della Co2 e la pannellizzazione, per un consumo collettivo, solo delle superfici già irreversibilmente compromesse che scongiuri l'invasione dei nostri territori».

I misteri

Ancora nessuna certezza sulla destinazione delle pale eoliche scaricate sulle banchine del porto olbiese ma secondo il Coordinamento Gallura “alcune di queste potrebbero essere destinate a un impianto previsto a Erula Tula, autorizzato lo scorso anno”. Ieri in Gallura ma, sempre, in difesa di una terra unica, i comitati presenti hanno espresso preoccupazione anche per i territori di Alghero, minacciato da un parco di trentadue pale, di Uta, dove la presentazione di nuovi progetti è inarrestabile, di Nuoro, da cui lamentano l'indifferenza degli enti competenti, del Sarcidano e di Oristano.

