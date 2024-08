Eolico, la protesta va avanti 

Banchetti, riunioni, incontri con i cittadini. Il passo della Pratobello 24 non conosce pause. Per la legge di iniziativa popolare che blinda l’Isola dalla speculazione energetica si può firmare sino al 16 settembre. Dopo di che scatterà la conta dei sottoscrittori, ciascuno dei quali dovrà risultare nelle liste elettorali dei rispettivi Comuni di residenza. Un certosino lavoro che faranno i singoli municipi.

Dove firmare

La Pratobello 24 fa adesso tappa ad Assemini. Per due volte. La prima, martedì 3 settembre; la seconda il giorno 6. La legge si potrà sottoscrivere dalle 10 alle 13 in via Sardegna (angolo via Sicilia). A Cagliari, il banchetto verrà allestito il 4 settembre in piazza Garibaldi, dalle 17 alle 21,30, e il 7 al mercato di San Benedetto, dalle 8 alle 14. Venerdì sera a Iglesias, sono stati oltre mille i cittadini che hanno dato il proprio sostegno alla legge. Oggi si conosceranno le sottoscrizioni fatte ieri a Sestu, alla festa di San Gemiliano.

Nei Comuni

Parallelamente alle firme va avanti il lavoro di promozione e informazione. «Una piccola task force che continua a lavorare anche a ridosso del 16 settembre», spiega Michele Zuddas, l'avvocato che sta girando l’Isola per autenticare le firme. Zuddas, insieme a Pasquale Mereu, sindaco di Orgosolo e promotore della Pratobello 24, ha in agenda tre appuntamenti: il 6 settembre a Tiana, il 7 a Pattada, l’8 a Chiaramonti. «Tocchiamo Comuni direttamente interessanti dall’assalto delle rinnovabili e dove la paura della speculazione è molto sentita».

Due grandi eventi

Il 13 settembre, Bentu de libertadi, il comitato Cagliari Città metropolitana, porta la Pratobello in riva al mare: a Marina Piccola, alle 17 prende il via una lunga serata in cui la salvaguardia del territorio sarà cantata e recitata: oltre alla raccolta delle firme sono in programma diverse performance artistiche. Il giorno 25 – la data più probabile ma non definitiva – si farà il punto sulla legge per accompagnarla simbolicamente nel suo viaggio verso il Consiglio regionale, cui spetterà prima l’esame nelle Commissioni e poi il voto dell’Aula.

La proposta

Intanto, a due giorni dalla manifestazione di Cagliari, con oltre duemila persone in piazza, gli organizzatori del Coordinamento dei comitati propongono «una seduta aperta del Consiglio regionale», dice per tutti Marco Pau. Che sulla grande partecipazione dell’altro giorno osserva: «Un successo che ci aspettavamo. La consapevolezza dei sardi è cambiata, la difesa dell’ambiente è un tema che fa parte della coscienza civica e civile dei cittadini».

