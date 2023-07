Eolico, la protesta nei campi: «L’Isola non è in vendita» 

Sotto un sole cocente hanno presidiato la terra: una protesta pacifica che, tuttavia, non ha potuto impedire l’installazione di una torre ciclopica nei campi di Sanluri, vicino al confine con Villanovaforru. La manifestazione di ieri contro il parco eolico, uno dei tanti progettati o in via di realizzazione nella Marmilla, era promossa dal comitato “Su entu nostu”. Circa cento persone schierate tra il grano mietuto di fresco hanno mostrato un lenzuolo candido su cui era scritto “La memoria non s’inganna, la Sardegna non si vende”. «Abbiamo manifestato prima sul posto in cui intorno a mezzogiorno è iniziata l’installazione della torre anemometrica – dicono dal comitato – e poi ci siamo spostati in paese». L’appuntamento era per le 8,30, ora presunta per l’inizio dei lavori. Invece la ditta che operava per conto della società che ha progettato l’impianto tra Sanluri, Villanovaforru, Sardara e Lunamatrona è arrivata poco dopo mezzogiorno. «Un tizio del cantiere ingiungeva di non riprendere e non fotografare. Un altro, con accento piemontese, ha sostenuto che portano il benessere in Sardegna. L’ha detto sul serio. E quando ti dicono queste cose tu ti senti un pezzo di popolo sconfitto – è la cronaca su Facebook del sindaco di Villanovaforru Maurizio Onnis –. Grande merito al comitato della Marmilla “Su entu nostu”. Se sperano di scoraggiarci, sbagliano. La partita è appena cominciata». ( s. r. )

