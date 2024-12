Eolico, la Pratobello 24 ora può influenzare la politica in Sardegna 

La Pratobello 24 ora può tornare in gioco. Dopo Saccargia, la presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare in Consiglio regionale, le occupazioni dell’Aula e le manifestazioni, a inizio 2025 la partita si giocherà a Roma, su tre tavoli: al Governo, alla Corte Costituzionale, al Tribunale amministrativo (Tar). Gennaio e febbraio saranno, insomma, due mesi cruciali.

Le tre partite

La Consulta, il 14 gennaio, dovrà pronunciarsi sulla cosiddetta moratoria. Decisione che precede quella sulle aree idonee: entro il 5 febbraio, il Governo dovrà decidere se impugnare pure questa legge sarda alla Corte costituzionale. Come nel caso della moratoria, è evidente che il mancato utilizzo della norma statutaria urbanistica di rango costituzionale sottopone la stessa legge sulle aree idonee a un giudizio costituzionale che per molti è segnato. L’Esecutivo potrebbe decidere, però, di impugnare la legge sulle aree idonee già prima della scadenza, per dare un chiaro segnale alle altre Regioni italiane che si accingono ad approvare la loro norma sulle aree idonee. La Sardegna diverrebbe dunque la prima Regione a vedersi impugnata la norma, costringendo le altre ad adeguarsi agli eventuali rilievi del Governo in sede di ricorso costituzionale. Quindi il terzo e ultimo appuntamento: quello del 25 febbraio. Il Tar Lazio dovrà pronunciarsi sullo stesso decreto Pichetto Fratin sulle aree idonee, aprendo un contenzioso amministrativo che potrebbe inficiare anche le norme appena approvate dal Consiglio regionale. Anche in questo caso il giudizio amministrativo, richiesto dal Consiglio di Stato, riguarda la facoltà delle Regioni di sindacare o meno le aree idonee già indicate dall’articolo 20 del Decreto Draghi.

Gli scenari

Il 2025, dunque, si apre con un crocevia di fuoco, sia sul piano politico che legislativo. È chiaro che se la Regione dovesse restare scoperta, come di fatto lo sarebbe con l'impugnativa e la bocciatura delle norme regionali, e anche in virtù dei grandi varchi lasciati aperti dalla legge sulle aree idonee, la proposta di legge di iniziativa popolare, sottoscritta da 210.729 cittadini, ritornerà prepotentemente al centro dell’agenda politica. Ed è quello che gli attivisti della Rete Pratobello puntano a realizzare. Infatti, la proposta di legge di iniziativa popolare è lì, in qualche stanza del Consiglio regionale. Pronta a tornare in gioco dopo che mezza Sardegna, da Saccargia in poi, ne ha chiesto il varo.

La vicenda

Il 15 giugno, ai piedi della Basilica, luogo simbolo interessato da progetti molto impattanti, migliaia di sardi hanno espresso il loro no all’eolico. La raccolta delle firme, arrivata subito dopo, scatenata da un’assemblea convocata a Orgosolo dal sindaco Pasquale Mereu, ha dato il là a una rivolta di popolo, con file interminabili davanti ai banchetti allestiti dai volontari della Rete. Le quasi 211 mila firme, consegnate in Consiglio regionale il 2 ottobre, al termine di una grande manifestazione, non sono però state considerate dalla politica sarda, che il 2 luglio aveva approvato la moratoria, subito impugnata (il 7 agosto) dal Governo alla Consulta. E lo stesso rischia la legge sulle aree idonee del 2 dicembre, che neppure le manifestazioni e l’occupazione del Consiglio regionale, tra il 13 e il 14 novembre, sono riuscita a bloccare. Nel frattempo, i progetti per la realizzazione di impianti eolici sono andati avanti. Con il sospetto che, senza lo scudo dell’urbanistica, l’Isola sia destinata a diventare un enorme parco eolico, fotovoltaico e agrivoltaico.

