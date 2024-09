Eolico, la mozione spacca l’aula 

Tutti d’accordo sulla necessità di opporsi alla speculazione energetica, ma le modalità e i passi con i quali manifestare il proprio dissenso spaccano il Consiglio comunale di San Gavino con l’opposizione che abbandona l’aula durante la seduta.

La polemica, l’ultima, si è accesa sulla mozione presentata dal gruppo di minoranza Civico 24-29, formato da Bebo Casu, Silvia Mamusa e Nicola Orrù: un documento per dire no alla realizzazione di parchi eolici su aree non idonee, terre che potrebbero avere vocazione turistica o che potrebbero essere destinate alle attività agricola. Davanti alla richiesta di condividere la presa di posizione, però, la maggioranza si è opposta sostenendo di voler studiare meglio la questione e di voler redigere un documento proprio. Da qui la scelta dei cinque consiglieri di minoranza Nicola Ennas, Angela Canargiu, Bebo Casu, Silvia Mamusa e Nicola Orrù di uscire dall’aula in segno di protesta. Lo sottolinea Bebo Casu: «Il tema è importante ed è necessario un percorso di condivisione che porti a una risposta unitaria. La modalità che si è sviluppata in Consiglio non era quella giusta. Siamo disponibili alla costruzione di una azione partecipata che possa portare ad una risposta adeguata per tutto il territorio». È critico anche il consigliere Nicola Ennas: «Il nostro gruppo aveva intenzione di discutere ed emendare la mozione del gruppo civico 24-29, prevista come ultimo punto all'ordine del giorno e avremmo contribuito anche alla proposta della maggioranza con dei suggerimenti. La maggioranza ha presentato una proposta a pochi giorni dal Consiglio, priva di dati tecnici che gli uffici comunali non avevano ancora fornito. Non c'è stata un'assemblea pubblica sul tema e di questo riteniamo responsabile il sindaco».

Replica il sindaco Stefano Altea: «Ci dispiace che la minoranza abbia deciso di abbandonare l’aula ma è per noi importante esplicitare quella che è la posizione maturata in questi mesi di approfondimenti». ( g. pit. )

