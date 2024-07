Eolico, la moratoria è legge Restano i dubbi sull’efficacia 

La moratoria è passata quasi senza modifiche. La maggioranza che sostiene Alessandra Todde non ha recepito le richieste dei comitati contro la speculazione energetica e di tutte le parti interessate sentite nelle commissioni Urbanistica e Industria. E ha ascoltato poco le ragioni dell’opposizione che anche ieri ha parlato di proposta «timida, sterile, inefficace», che «rimanda solo il problema di diciotto mesi senza risolverlo», che «porterà a numerosi ricorsi che peseranno sulle tasche dei cittadini». La minoranza – con l’eccezione del voto contrario di Alessandro Sorgia della Lega – ha comunque scelto di non affondare il colpo astenendosi nella votazione finale.

La Giunta

Da parte sua, la Giunta ha sottolineato il carattere provvisorio del provvedimento. L’ha fatto la governatrice Alessandra Todde: «Questo è un primo passo importante che ci permette di prendere tempo senza provocare danni irreparabili al nostro ambiente, al nostro paesaggio, per lavorare su quella che sarà poi la vera e propria azione urbanistica, con il decreto regionale sulle aree idonee». E l’ha fatto in Aula l’assessore all’Urbanistica Francesco Spanedda: «Questo è un provvedimento di norme di salvaguardia, con la funzione di lasciare lo spazio per lavorare su una prospettiva di lungo periodo che sia favorevole allo sviluppo delle rinnovabili in Sardegna ma in modo controllato e disciplinato». Anche per questo, secondo Spanedda, «molti degli emendamenti presentati possono costituire una serie di suggestioni interessanti per lo sviluppo dei successivi atti normativi: la legge sulle aree idonee, fino all’abolizione dell’attuale piano energetico regionale».

Quindi, nulla vieta di normare sul repowering (oggetto di un emendamento di Stefano Tunis) quando si tratterà di individuare le aree idonee nei 180 giorni di tempo che la Regione ha dall’entrata in vigore del decreto di Pichetto Fratin. E anche sull’idrogeno verde (oggetto di un’altra proposta di Titunis) la chiusura della Giunta non è totale. Ma per adesso, hanno ribadito Todde e Spanedda, non si poteva far altro che quanto previsto nella moratoria.

Il contenuto

Nel testo sono individuati tutti gli ambiti territoriali da sottoporre a misure di salvaguardia. Tra gli altri, le aree naturali protette, le zone umide di importanza internazionale e quelle che ricadono nei siti di interesse comunitario, le aree agricole e quelle a rischio idrogeologico, l’ambito a meno di sette chilometri da beni culturali (1500 metri nelle Isole minori), la fascia dei 300 metri dalla battigia, le zone gravate da usi civici e di interesse archeologico. Esclusi dall’applicazione delle clausole gli impianti per l’autoconsumo, gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria o di revamping di impianti di produzione e di accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili, e gli impianti agrivoltaici sotto i 10 megawatt. Quest’ultima deroga è stata inserita su richiesta di FdI a tutela di aziende guidate da coltivatori diretti e che risultino operative dal 31 dicembre 2018.

Ma al netto dei pochi correttivi accettati, «avete deciso di presentare un testo blindato», ha dichiarato Fausto Piga (FdI), «il risultato è una norma a forte rischio impugnazione». «Siamo entrati in Aula per portare la voce dei Comuni sardi», ha osservato Alberto Urpi di Sardegna al Centro 20Venti, «non abbiamo potuto incidere sul testo ma la nostra mano resta tesa perché condividiamo i principi generali». In ogni caso, «il confronto vero avverrà sulla definizione delle aree idonee». Umberto Ticca dei Riformatori ha spiegato così il voto di astensione: «Siamo per la tutela del territorio e contro le speculazioni, i nostri dubbi riguardano la strada scelta che non ci consente di votare la norma». Per Antonello Peru di Sardegna al Centro 20Venti «questa è un’occasione persa, speriamo che in futuro la maggioranza ascolti di più le opposizioni che hanno a cuore la tutela del popolo sardo». Convinto dell’inefficacia del provvedimento «che porterà a numerosi ricorsi» è Alessandro Sorgia. Suo l’unico voto contrario al testo, difeso, invece, dai presidenti delle commissioni quarta e quinta, Roberto Li Gioi (M5S) e Antonio Solinas (Pd).

Primo step

«Abbiamo avviato un percorso per il governo della questione energetica ignorata dalla precedente Giunta», ha detto Li Gioi, «questo è un primo step, seguirà l’estensione del Ppr alle zone interne e un piano energetico regionale. Intanto con questa norma saranno bloccate le speculazioni in atto». Solinas ha ringraziato la minoranza per l’astensione «anche se avrei preferito un voto unanime. Forse si poteva fare di più ma questo è solo un punto di partenza. L’appuntamento per tutto il Consiglio sarà tra qualche mese per decidere dove installare gli impianti eolici e fotovoltaici e, più in generale, lo sviluppo energetico della Sardegna». Per legiferare, la Regione ha 180 giorni di tempo dall’entrata in vigore del decreto Aree idonee che secondo quanto riportato dall’Ansa, è in pubblicazione a breve. A favore della legge anche Luca Pizzuto (Sinistra Futura): «La nostra maggioranza si è trovata una tigre nella stanza, stiamo cercando di addomesticarla e trasformarla in opportunità. In ogni caso, la transizione deve andare di pari passo con la giustizia sociale. La ricchezza prodotta dalle fonti rinnovabili deve essere distribuita in Sardegna».

L’ordine del giorno

È anche lo spirito dell’emendamento di Franco Mula (Alleanza Sardegna), poi trasformato invece in ordine del giorno condiviso all'unanimità, che impegna la Giunta a valutare l'istituzione di una tassa di produzione energia da fonti rinnovabili «per tutti gli impianti realizzati nel territorio o in mare».

RIPRODUZIONE RISERVATA