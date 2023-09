Eolico, la marcia contro l’invasione  

Cori, fischietti, bandiere e striscioni: «No alla speculazione energetica della Sardegna». Il messaggio è chiaro. È stampato sulle magliette e viene scandito a gran voce durante la manifestazione che ieri ha visto sfilare a Cagliari, dalle scalinate della Basilica di Bonaria fin sotto il palazzo del Consiglio regionale, oltre 300 sardi con l’obiettivo di rafforzare il proprio «No all’assalto delle multinazionali dell'energia rinnovabile nell’Isola».

Organizzatori sono Su Entu Nostu e tutti i comitati territoriali riuniti nel Coordinamento “Contro ogni speculazione energetica”, in prima linea per «salvare la Sardegna dall’aggressione esterna». «Da diversi mesi nel nostro territorio è in atto il più violento e spietato tentativo di speculazione energetica, con la presentazione di numerosi progetti per l'installazione di decine di torri eoliche da parte di società il cui unico scopo è quello di depredare l’Isola», ribadiscono i portavoce Marco Pau e Luigi Pisci.

Atto simbolico

Una volta arrivati in via Roma, gli attivisti, autoproclamandosi con forza «avvocati del popolo sardo», hanno prima steso gli striscioni sulle transenne che delimitano il cantiere e poi hanno rivendicato «piena proprietà del palazzo del Consiglio regionale a Cagliari e di ogni suo locale di pertinenza». Un atto simbolico di pignoramento ed esecuzione della sede del Consiglio regionale che arriva per «il quasi totale silenzio della politica sarda, di maggioranza e opposizione. Ci hanno abbandonato e tutte le manifestazioni fatte per chiedere ai nostri rappresentanti una moratoria, non hanno sortito effetto alcuno».

«Odg inutile»

Neanche l'ordine del giorno votato mercoledì sera, che prevede un impegno alla moratoria sulle autorizzazioni in attesa di una normativa chiara anti speculazioni, è servito a far rientrare la protesta programmata a fine agosto. «Confidavamo in un intervento legislativo da parte del Consiglio regionale per l'approvazione di una norma, non di un ordine del giorno inutile», incalza Marco Pau che condanna «l’atteggiamento inqualificabile delle istituzioni. Ci aspettavamo una norma che bloccasse tutto in attesa di un piano energetico regionale tagliato sui nostri bisogni e sulle nostre esigenze. Un piano energetico che realmente serva alla Sardegna e ai sardi».

Presenti anche diversi sindaci dei territori interessati che hanno manifestato al fianco dei propri cittadini. In piazza sono arrivati anche alcuni consiglieri regionali dell'opposizione, Francesco Agus (Progressisti), Alessandro Solinas (M5s) ed Eugenio Lai (Rosso-Verdi). Mentre il presidente del Consiglio, Michele Pais, ha accettato di ricevere una delegazione del coordinamento nel proprio ufficio.

«Ora una legge»

«Il Consiglio è pronto ad aprire una battaglia politica per la difesa del territorio», ha detto Pais, «ho chiesto ai presidenti di convocare per la prossima settimana le commissioni competenti per esaminare un testo da portare al più presto in Aula».

I manifestanti, però, non abbassano la guardia. «Se non avessimo messo in piedi questa manifestazione molto partecipata, non saremmo arrivati neanche a ragionare con la politica», fanno notare Pisci e Pau, «siamo consapevoli che una legge del genere può essere impugnata, ma ora è importante prendere tempo e costruire un piano energetico che serva a noi e che sia concordato con le autonomie locali».

