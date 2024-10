Domani riprende la stagione dei sit-in contro l’eolico. A Santa Giusta, con il sostegno della diocesi di Oristano, si terrà una manifestazione sul tema “I sardi in croce” per l’assalto s delle multinazionali contro l’Isola. Appuntamento alle 15 in piazza del Municipio, dove sarà scoperta un’opera di Salvatore Garau. Poi flash mob al porto industriale. Intanto da Sinnai l’allarme dei viticoltori: «Se arrivano le pale il comparto è morto per sempre».

