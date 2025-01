Eolico, la battaglia della centenaria: «Fermiamo l’assalto» 

Cecilia Mascia ha spento le sue prime cento candeline con lo stesso spirito con cui ha vissuto ogni giorno della sua vita: con determinazione, lucidità e un amore viscerale per la Sardegna, che vuole difendere dall’invasione delle pale eoliche. Quando qualcuno le fa notare l’importanza del traguardo raggiunto, lei sorride e sdrammatizza: «Cento anni? Mi sono fermata a 95!» Una battuta che riassume il carattere vivace e ironico di una donna che, nonostante l’età, non ha mai smesso di guardare al futuro, soprattutto quello della sua terra.

Nata nel cuore di Cagliari, nel quartiere di Villanova, oggi residente a Su Planu, Cecilia non si limita a essere una testimone della storia sarda: è una protagonista del presente. E la sua battaglia, ora, ha un obiettivo preciso: fermare la speculazione energetica che rischia di deturpare il paesaggio dell’Isola con le pale eoliche.

«Non voglio vedere la mia Sardegna rovinata da questi mostri che spuntano ovunque, distruggono tutto e poi lasciano solo desolazione», dice con un tono che non ammette repliche. «Ho firmato con convinzione la proposta di legge “Pratobello 2024” perché dobbiamo impedire che questi affaristi entrino nelle nostre terre. Vengono, sfruttano, se ne vanno e noi restiamo senza nulla. A casa nostra decidiamo noi e dobbiamo farlo tutti insieme, uniti». Ha attraversato un secolo di cambiamenti e ha una visione lucida: «Quando ci affacciamo alla finestra, dobbiamo vedere il nostro mare, le nostre montagne, non quelle oscenità che distruggono la nostra identità. Ai giovani voglio dire di non farsi incantare da queste promesse: queste aziende non vi garantiranno un futuro. Siate onesti, trovate un buon lavoro, e ricordatevi che la nostra terra è la nostra vera ricchezza».

La lunga vita di questa donna dal sorriso contagioso, vissuta con semplicità e dedizione, è un intreccio di ricordi familiari e grandi valori. Vedova da tre anni, nomina con affetto il marito, scomparso poco prima di compiere 100 anni. «Era del 1922 ed è venuto a mancare nel 2022. Lo conobbi quando avevo 18 anni: era amico di mio fratello e veniva spesso a casa. Alla fine ci siamo sposati. Devo dire che nonostante il lavoro qualche volta mi aiutava anche nelle faccende domestiche». Tre figlie «una più bella dell’altra», cinque nipoti e sei pronipoti sono il tesoro di Cecilia. Alla base di tutto, però, c’è la fede. «Ho tanti rosari in casa, li prego ogni giorno. La preghiera mi dà serenità e mi aiuta a superare tutto».

Nei suoi cento anni, ha visto Cagliari trasformarsi. «La città è migliorata, ci sono più servizi, ma certe cose erano migliori prima», racconta. Tra i suoi ricordi più vividi, quelli della Seconda Guerra Mondiale, quando fu costretta a sfollare a Sinnai per sfuggire alle bombe. «Avevo solo 14 anni, ma ricordo tutto come fosse ieri. La campagna mi piaceva: raccoglievo uva e fichi d’India, facevamo il pane in casa. Noi avevamo portato la radio, e tutti venivano a casa per ballare».

Cecilia Mascia non è solo un simbolo di longevità, ma anche una voce forte in difesa della Sardegna. «Questa terra mi ha dato tutto: la mia famiglia, la mia vita serena. Ora tocca a noi proteggerla. I sardi devono unire le forze, far sentire la propria voce, non arrendersi mai. Dobbiamo lottare per mantenerla bella e pulita».

