«Eolico in mare? Una rovina per Nora e per il turismo» 

Inviato

PULA. Walter Cabasino guarda il mare dalla terrazza che sovrasta la spiaggia di Nora e si commuove: «La mia famiglia è originaria di Villasimius, da qui nelle giornate limpide, quando c’è il maestrale, si vede l’Isola dei Cavoli. Un paradiso. Non posso neppure immaginare che vogliano piazzare davanti alle nostre coste due parchi eolici off shore, novantatré pale alte 250 metri. Sarebbe uno scempio. Ci opporremo con tutte le nostre forze».

Il sindaco di Pula l’ha già detto a chi si è presentato in Municipio, presente anche una delegazione della minoranza) con simulazioni grafiche e promesse da imbonitore che da queste parti non attecchiscono. «Ci hanno prospettato ritorni economici e occupazionali, li abbiamo rispediti al mittente. Noi abbiamo fatto altre scelte, non abbiamo bisogno di oboli, parole: puntiamo sul turismo, sulla qualità dei 35 alberghi (18 hanno 4 e 5 stelle) presenti nel nostro territorio insieme al resort migliore al mondo, sugli ottomila posti letto in un luogo di vacanza da sogno, sulle bellezze storiche e culturali della città punica romana di Nora, visitata ogni anni da centomila persone e teatro di rassegne culturali di grande rilevanza internazionale, puntiamo anche sulle eccellenze della nostra agricoltura. Quelle pale eoliche sono in contrasto con tutto questo».

Nel sito internet della Renantis si parla di coinvolgimento delle comunità.

«Non ci interessa».

Di vantaggi per le cominità.

«I vantaggi li stiamo costruendo noi da anni, con la programmazione, le scelte, la vera condivisione con i nostri compaesani. Scelte in netto contrasto con la presenza delle pale eoliche davanti alla nostra costa, al nostro mare unico, a gioielli archeologici che il mondo ci invidia, a eccellenze nel campo dell’agricoltura».

Si parla di eolico in acque internazionali.

«Ripeto, non ci interessa, perché gli svantaggi provocati da quei aerogeneratori li avremmo noi nelle acque nazionali e lungo le nostre coste».

Vi hanno promesso anche posti di lavoro.

«Guardi, ho la mia età, ne ho viste tante in vita mia. Non vogliamo promesse, ma soltanto scegliere con la nostra testa il nostro futuro. Quelle torri eoliche comprometterebbero il futuro di Pula per trent’anni e più. Le faccio un altro esempio».

Prego.

«Pula è finita nei giorni scorsi sui giornali di tutto il mondo pr la presentazione della collezione del marchio di alta moda Dolce e Gabbana. Serate a Nora e al Forte Village, sono arrivati mega yacht da tutto il Mediterraneo. In futuro secondo lei è giusto che per arrivare in Sardegna debbano fare la gimkana tra le pale eoliche? Nel nostro Piano urbanistico è previsto un porticciolo turistico a Porto Agumu: ecco, le nostre scelte sono incompatibili con un impianto eolico off shore. E poi…».

E poi?

«Ma ha visto cosa c’è qui attorno? La laguna di Nora con i fenicotteri, un habitat di interesse comunitario, a zona protetta. Tra la Torre del Coltellazzo, e l’isola di San Macario ci sono la città punica e la chiesetta di Sant’Efisio, tappa dei cammini religiosi di SantEfisio e San Francesco che destagionalizzano il turismo: in pochi chilometri un patrimonio ambientale, storico e culturale unico che sarebbe messo a rischio: non ci stiamo».

Come intendete muovervi?

«Stiamo studiando la strada già intrapresa dal Comune di Domus de Maria, cioè quella di opporci in sede legale a questi progetti offensivi anche nel nome, Nora uno e due, un insulto per noi che teniamo al paesaggio, alla nostra storia, al nostro futuro».

La moratoria della Regione è sufficiente?

«Noi abbiamo fiducia nella Giunta di Alessandra Todde e nell’assessore all’Ambiente daremo loro il nostro sostegno. Siamo pronti alla mobilitazione dell’intero paese: l’argomento è molto sentito a Pula, nessuno vuole le pale eoliche davanti al nostro mare».

Sarebbero lontane 22 e 34 chilometri dalla costa.

«Spunterebbero all’orizzonte come asparagi, in un panorama apprezzato anche solo per uno scatto fotografico per immortalare l’alba, il tramonto o la grande luna dietro la torre del Coltellazzo. Guardi, è un progetto per noi inaccettabile. Convocheremo al più presto un Consiglio comunale proprio a Nora, aperto a tutta la popolazione e ai sindaci dei paesi della zona: tutti insieme, e anche grazie ai Comitati e alla stampa, riusciremo affermare questo scempio, ne sono certo: ne va del nostro futuro, della qualità della vita che vogliamo regalare ai nostri figli».

Cosa risponde ai signori del vento?

«No grazie, non ci interessa il progetto. È pura speculazione, altro che transizione ecologica. Presentatelo dove la gente è d’accordo: noi non lo siamo».

RIPRODUZIONE RISERVATA