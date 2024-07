Eolico in mare, rivolta a Portoscuso «Inaccettabile schiaffo al territorio» 

«Siamo indignati da questo atteggiamento prevaricatore, abbiamo saputo per vie traverse del sopralluogo ministeriale per il progetto Ichnusa Wind Power: uno schiaffo a tutto il territorio, è inaccettabile». Ignazio Atzori, sindaco di Portoscuso, non ha gradito che il Comune non sia stato preso in considerazione. «Eppure il nostro Comune è doppiamente coinvolto in questo progetto - dice il primo cittadino - sia per il parco eolico off shore, sia perché qui da noi sbarcherà il cavidotto e sempre il nostro territorio ospiterà la sottostazione elettrica, la cui ubicazione non ci trova per nulla d’accordo».

Sindaco furioso

Il Comune di recente ha approvato un ordine del giorno in cui esprime parere nettamente contrario al parco eolico galleggiante da 500 megawatt, citando diverse criticità, tra cui i pericoli per la rotta dei tonni e la pesca e i rischi per il paesaggio e l’ambiente sottomarino. «Abbiamo scoperto per caso che ci sarebbe stato il sopralluogo - dice Atzori - consideriamo gravissimo che il Comune non sia stato coinvolto. D’altronde non è la prima volta che questo accade: anche quando di discuteva di nave gasiera il Comune non fu preso in considerazione. Ma questo atteggiamento non è accettabile: il nostro paese ha pagato un prezzo altissimo in termini di inquinamento industriale, inoltre contribuisce già alle rinnovabili con 100 megawatt di energia prodotti dal parco eolico Enel, in più abbiamo il fotovoltaico nell’ex discarica e a breve entreranno in funzione le batterie di accumulo. Stiamo già facendo la nostra parte, basta con queste decisioni calate dall’alto».

Fronte comune

A Portoscuso anche la minoranza consigliare denuncia l’esclusione del Comune. «Noi dovremmo essere i protagonisti, invece nella comunicazione della Regione che avvisa i Comuni del sopralluogo ministeriale, Portoscuso non è nemmeno in indirizzo, a differenza degli altri Comuni: è davvero molto grave - attacca Rossano Loddo, consigliere di opposizione -. Serve una presa di posizione netta e autorevole da parte del sindaco. Questa accelerazione improvvisa con il sopralluogo ministeriale ci fa temere che stia per arrivare la decisione sul parco off shore o che tutto sia già deciso. Inoltre, visto che ne abbiamo parlato ampiamente nelle scorse settimane, non possiamo dimenticare che Ichnusa Wind Power può contare sull’area per la sottostazione a terra, a cui il Consorzio industriale ha dato il via libera con voto favorevole anche del rappresentante del Comune. Quella delibera consortile, nonostante le rassicurazioni, non è stata mai revocata e questo ci dà da pensare».

La risoluzione

In tema di rinnovabili Portoscuso ha assunto una posizione precisa: il Consiglio comunale si è espresso contro il progetto del parco eolico off shore della Ichnusa Wind Power (40 aerogeneratori per circa 500 megawatt di potenza, nelle acque al largo di Carloforte e Portoscuso) ma anche contro il mega parco fotovoltaico che la Myt vorrebbe installare a Portoscuso, nei campi vicino all’area industriale, 200 ettari per 110 megawatt. «Esprimiamo una netta contrarietà al progetto presentato da Myt Sardinia e ad ogni altro progetto di FER ubicato nel nostro territorio comunale all’interno del quale non ci sono e non ci possono essere “aree idonee”», si legge nella risoluzione approvata all’unanimità.

