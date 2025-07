Eolico, in marcia anche i piccoli paesi 

«Eolico e agrifotovoltaico distruggeranno la Sardegna». La stanchezza si fa sentire nella quarta tappa della Marcia delle Pietre parlanti, mentre in Gallura cresce la preoccupazione per il progetto Eolia e il Comitato del Sarcidano chiama a raccolta a Mogorella per giovedì i simpatizzanti contro i rischi della speculazione energetica.

Incontri

I partecipanti, la maggior parte del Presidio permanente del Popolo sardo, ieri sono passati per Senis, dove sono stati accolti dal sindaco Tore Soi per un confronto sui temi dell’energia. E il primo cittadino del piccolo paese dell’Alta Marmilla, interessato a progetti legati alle rinnovabili, ha fatto sapere che, per opporsi, ha dovuto ricorrere a dei professionisti viste le carenze di personale dell’ufficio tecnico. Nel pomeriggio, arrivo a Genoni. All’ingresso del paese c’era il sindaco Gianluca Serra, che ha marciato con il Presidio fino al Municipio. Con lui gli attivisti hanno discusso della sottostazione Terna di 30 ettari, che ha anche l’opposizione delle suore Giuseppine, visto che ricade nei terreni della loro congregazione. Oggi si riparte alle 7 verso Nuragus e poi Gesturi, con una breve sosta alla casa natale di fra Nicola. Quindi l’arrivo a Barumini attorno alle 11.30 senza sostare e proseguendo fino a Las Plassas dove si conta di arrivare alle 12.30 per una breve pausa nel parco del museo del castello. Ripartenza alle 17 in direzione Tuili dove si arriverà attorno alle 18.30 con breve sosta al consorzio sardo Grano Cappelli. Si tornerà poi indietro per la Provinciale 5 per arrivare a Su Nuraxi attorno alle 20. Solo dopo si potrà fare un bilancio dell’iniziativa.

Le torri

In Gallura comitati mobilitati per Eolia, progetto da 25 aerogeneratori alti 262 metri tra Berchidda, Monti, Telti, Olbia e Padru che comporterà espropri, anche se i proprietari delle terre in alcuni casi non ne sono ancora a conoscenza. Il Comitato della Gallura protesta: nel sito del ministero i documenti dell’intervento non sono disponibili. L’altro ieri assemblea a Berchidda, alla quale sono intervenuti esponenti politici dei Comuni interessati, allevatori, pastori, titolari di aziende agricole e strutture ricettive piccole e grandi, rappresentanti di consorzi e piccoli proprietari di immobili e terreni. Anche il sindaco di Berchidda Andrea Nieddu è intervenuto dichiarandosi – durante l’incontro – fermamente contrario al progetto e pronto a opporsi al fianco dei suoi concittadini. A breve saranno organizzati nuovi incontri negli altri centri interessati dal progetto e dagli espropri. «Questa volta gli speculatori non avranno vita facile», scrivono sui social gli attivisti. «Anzi, troveranno un territorio pronto a difendersi, già al lavoro sulle migliaia di pagine, estremamente discutibili, di cui il progetto è composto. Chiunque sia a rischio esproprio o abbia un bene minacciato dal progetto, si faccia avanti».

Assemblea

A Mogorella, intanto, giovedì si ritroveranno attivisti e simpatizzanti chiamati a rapporto dal Comitato Sarcidano contro la speculazione energetica. «Proseguire il radicamento dei Comitati spontanei nei territori in cui insistono i progetti mega-eolici è l'unica possibilità di salvezza contro la crudeltà degli speculatori», dice Luigi Pisci, tra i fondatori del Comitato Sarcidano. «Questa battaglia è nata grazie ai Comitati territoriali e non potrà essere vinta senza loro o contro di loro. Non si illuda nessuno del contrario, per il bene della nostra Isola».

