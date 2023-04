«Eolico imposto con la violenza» 

Torri eoliche in mezzo al mare, cavidotti che trasportano l’energia attraversando i fondali, sottostazioni per immettere l’energia in rete: mentre si moltiplicano i progetti presentati al Ministero della Transizione Ecologica e le richieste di concessioni demaniali marittime alla Capitaneria, si allarga la discussione sugli impianti rinnovabili. Le acque della costa sud occidentale sono al centro di svariati progetti per impianti.

Pesca a rischio

Un proliferare di progetti che lascia perplessi gli operatori della pesca del tonno. «L’eolico offshore è incompatibile con la nostra attività di pesca del tonno, si escludono a vicenda - dice Pier Greco, della società Piam, tonnara di Carloforte - Una cosa che avrebbe dovuto essere condivisa partendo dai territori è stata invece calata dall’alto. Questo tipo di impianti non sarà mai accettato dalla popolazione che la vede come una violenza rispetto ai luoghi e alle tradizioni». A Carloforte anche l’associazione No Amp non vede di buon occhio gli impianti eolici off shore che, secondo le carte progettuali presentate al Mite, potrebbero sorgere al largo della costa. «Si tratta di progetti che vanno a beneficio di società che non hanno nulla a che fare col territorio - dice il rappresentante Angelo Borghero - se davvero installassero un impianto off shore un’area gigantesca sarebbe interclusa alla navigazione da diporto e a quella commerciale e questo non sarebbe positivo. Inoltre nella nostra Isola c’è la tradizione della pesca del tonno: siamo sicuri che queste nuove installazioni non avrebbero conseguenze sulla rotta del tonno?».

Tanta confusione

Stefano Rombi, sindaco di Carloforte, è favorevole agli impianti per l’energia rinnovabile ma sottolinea che sul tema non c’è programmazione. «Manca una pianificazione nazionale - dice - è sconcertante che lo Stato italiano non abbia ancora pianificato, indicando come e dove si possono fare questi impianti. Dobbiamo esprimerci nelle conferenze di servizi tutelando la rotta dei tonni e le esigenze paesaggistiche perché l’impatto deve essere nullo o minimo per i centri costieri interessati. Finora nessun progetto di quelli presentati è stato autorizzato, mentre alcuni sono stati bocciati». Anche Portoscuso, tra eolico offshore, cavidotti e impianti per rinnovabili a terra, è interessata da numerosi progetti. «Non abbiamo pregiudizi, ma è ovvio che tra tutte le richieste arrivate non tutte potranno essere autorizzate, anche perché molti progetti si sovrappongono tra loro e prendono in considerazione le stesse aree - dice Ignazio Atzori, sindaco di Portoscuso - non ci sottraiamo al confronto con le società ma sollecitiamo Regione e Governo ad essere più attenti, servono regole a tutela dei territori. Non siamo contro le rinnovabili, ma non possiamo neanche essere colonie o terre di conquista senza poteri: serve al più presto un quadro regolatorio certo». Regole invocate anche nei giorni scorsi, durante un incontro tra sindaci a Gonnesa. «È impensabile che le amministrazioni locali siano completamente escluse da questo processo che, senza una regolamentazione certa, rischia di compromettere la pianificazione dei territori. Al momento possiamo solo presentare osservazioni, noi come Comune le abbiamo presentate per tutti i progetti che interessano il nostro territorio, afferma Pietro Cocco.