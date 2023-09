Eolico, il Pd approva il referendum 

È il tema del momento, a Nuoro e dintorni. Scardina gli schieramenti, fa emergere una compattezza insperata. «No alla deturpazione del nostro territorio: no alle pale eoliche», tuonano dalla sede barbaricina del Partito democratico. Consiglieri comunali e segreteria cittadina sentenziano: «Approviamo e aderiamo all’iniziativa di un referendum popolare per dire no alla speculazione falso-ecologista che vuole aggredire il nostro territorio e stigmatizziamo l’assenza di un qualsiasi intervento da parte dell’amministrazione comunale a tutela del nostro patrimonio ambientale».

Nuovo capitolo

Dopo la recente denuncia diffusa dal presidente del Consiglio comunale, Sebastian Cocco, non si placano le polemiche sull’installazione di due grandi parchi eolici, nel territorio di Nuoro, a Intraemontes e Perda Pinta, da parte di una società di Singapore e di una spagnola, per un totale di circa 30 aerogeneratori alti complessivamente 220 metri e dalla potenza di 180 Mw. «Siamo contro gli interessi delle multinazionali, a noi estranei, che in realtà in futuro, deturpando l’ambiente, produrranno solo uno svantaggio e quindi un impedimento a un possibile sviluppo sostenibile territorio», dicono dalla segreteria del Pd guidata da Giovanni Mossa. Poi, aggiungono: «Il mancato rispetto di vestigia archeologiche e natura, in un territorio ancora è vergine, non porterà alcun vantaggio economico alla comunità, né sull’utilizzo dell’energia prodotta né tanto meno dal punto di vista economico».

L’attacco

Il Pd, con in testa i consiglieri comunale Natascia Demurtas e Carlo Prevosto, si scaglia contro il sindaco Andrea Soddu: «Dissentiamo fortemente dall’iniziativa e dal silenzio inquietante dell’amministrazione comunale – affermano -. Proponiamo una mobilitazione popolare che dica fermamente no a queste nuove forme di speculazione, ecologiche solo in apparenza». Il consigliere comunale d’opposizione, Francesco Guccini, aggiunge: «Vanno bene le energie alternative, perché tutelano maggiormente l’ambiente. Però, per evitare un consumo eccessivo e spropositato del territorio queste scelte devono essere concordate sia con il Consiglio comunale sia con i cittadini. Mi auguro almeno che il sindaco fosse informato».

Il sindaco

Il primo cittadino puntualizza: «Nel momento opportuno ci sarà il coinvolgimento del Consiglio comunale. Al momento, evidentemente, le pratiche non hanno ancora avuto quella maturazione per arrivare in Aula. Certo, la cosa inaccettabile è che i Comuni non siano chiamati nella co-pianificazione. Il problema non è il Comune di Nuoro, bensì è normativo. Tuttavia, per ora non c’è niente di definito. Da noi presentano delle pratiche al Suape, ma l’ente sa poco».

RIPRODUZIONE RISERVATA