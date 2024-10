Eolico, il nemico della viticoltura 

INVIATO

Sinnai. «Quando si è cominciato a parlare del parco eolico ho detto al progettista di fermarsi». Giuseppe Spanu, viticoltore quarantenne, sognava di far fare il salto di qualità alla sua azienda agricola di ventun ettari: il casolare davanti alla vigna sarebbe dovuto diventare la struttura destinata a un’attività di enoturismo. «Ma, quando si è cominciato a parlare del parco eolico, mi sono dovuto fermare: quelle pale piazzate nell’unica zona agricola di Sinnai ci ammazzeranno, ci porteranno via il pane». Una iattura per chi in questo lavoro ci crede. «Ho investito oltre 200 mila euro per meccanizzare l’azienda». E ora quelle pale rischiano di distruggere tutto. Perché devastano il panorama. E perché, in un periodo nel quale si devono fare i conti con la siccità causata dal mutamento climatico, rischiano di far morire di sete i campi (e, forse, anche lo stesso paese).

I pozzi

Un concetto che chiarisce un altro viticoltore, Luigi Serreli, per altro, toccato direttamente dall’assalto («Una delle pale dovrebbe essere collocata in un terreno dove ho un mandorleto», spiega). Lui, con altri compaesani, fa parte del comitato che si oppone ai “signori del vento”. Un comitato che ha valutato tutti i potenziali rischi. «Per piazzare ognuna di queste pale, oltre al basamento, devono essere sistemati quattro piloni larghi un metro per quaranta, sessanta metri. Il fatto è che le faglie da cui prendiamo l’acqua sono superficiali, stanno tra i trenta e i cinquanta metri. C’è il grosso rischio che l’acqua venga deviata e non arrivi più ai pozzi. «Neanche a quelli che vengono utilizzati da Acquavitana per rifornire il paese».

La grande sete

In un periodo nel quale l’acqua diventa sempre più un bene prezioso, trema l’agricoltura sinnaese. «Per il momento», interviene Matteo Puggioni, viticoltore cinquantenne, «non mi posso lamentare: i miei terreni sono irrigui, l’acqua arriva regolarmente. Solo che, in passato, si iniziava ad irrigare in estate, adesso, vista la mancanza di precipitazioni, siamo costretti a cominciare già a fine aprile». L’energia elettrica, ovviamente, costa. Difficile far quadrare i conti. Anche perché, nel frattempo, diminuisce il raccolto. «Quest’anno abbiamo avuto un calo tra il 25 e il 45 per cento». Il problema dell’acqua potrebbe anche essere risolto in tempi, relativamente, brevi. «C’è un finanziamento di 3,5 milioni di euro per portare l’acqua di Corongiu - che ora finisce direttamente in mare - in mille ettari di campagna di Sinnai». Tutto perfetto. «Solo che, se arrivano le pale, tutto questo non serve più a niente».

I danni

La devastazione, se il progetto dovesse essere approvato, comincerebbe da subito. «Per portare le pale nei luoghi in cui dovrebbe essere installate», interviene Alessandro Cocco, viticoltore e presidente della Coldiretti di Sinnai, «dovrebbe distruggere tutto: ci sono tante strade con curve “a esse”, verrebbe abbattuta qualunque cosa, compresi alberi secolari». E poi non ci sono soltanto le pale. «Il mio pozzo», prosegue Cocco, «sta proprio nel punto in cui dovrebbe passare il cavidotto. Forse qualcuno non si rende conto del fatto che questo è il nostro lavoro, che noi traiamo il nostro sostentamento dall’agricoltura».

La sfida

La siccità, la difficoltà a trovare persone che lavorano nelle vigne. Eppure, ci sono ancora giovani che credono fortemente nella viticoltura. Raffaele Serreli, ventotto anni, laurea specialistica, è uno di questi. «E io», spiega, «credo fortemente in questo settore. Tra l’altro, dalle vigne della nostra zona si possono ottenere ottimi vini». Nell’azienda di famiglia di 15 ettari, si coltiva il nasco, il monica e il cannonau. «Non riesco proprio ad accettare il fatto che i “signori del vento”, per ingordigia, si vogliano mangiare tutto. Questa potrebbe essere la fine di una zona vocata all’agricoltura». Ma, fortunatamente, c’è gente disposta a resistere. «Per nessuna ragione al mondo venderemo le nostre terre». Anche se le cose non vanno benissimo. «Quest’anno il nostro raccolto si è dimezzato». Non solo. «Dal momento che non c’è vegetazione, che non ci sono tralci, c’è il rischio che anche la prossima annata possa essere negativa». Ma lui non si arrende. «Perché noi amiamo la campagna. Mica siamo come quelli che si riempiono la bocca di una parola come sostenibilità. Che cosa c’è di sostenibile in queste grandi pale? I veri sostenibili siamo noi perché manuteniamo le campagne e perché, lavorando la terra, portiamo a casa il pane e diamo lavoro ai nostri operai».

