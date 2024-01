«Eolico, il Comune non ha fatto niente» 

Il Comitato anti eolico mette pesantemente alla strette il Comune di Tempio: «Non avete fatto nessuna osservazione contraria agli aerogeneratori». Il sindaco Gianni Addis risponde: «Siamo estendendo i vincoli, dove e quando possiamo farlo, per fermare la realizzazione degli impianti». Ieri pomeriggio è stato questo il senso del confronto, serrato, tra gli amministratori comunali di Tempio e il Coordinamento gallurese contro la speculazione eolica. Rispetto ad altre iniziative, forse per la prima volta, tutti i giocatori hanno messo le carte sul tavolo, ed è stato possibile avere un quadro chiaro della situazione. Anche riguardo alle azioni messe in campo dai comuni dell’Alta Gallura per governare il fenomeno della proliferazione delle fattorie eoliche. Per la verità, stando a quanto emerso ieri, azioni del tutto inadeguate o inesistenti.

«Sono solo richieste»

Il Consiglio comunale di Tempio è stato convocato, aperto e con la forma dell’urgenza, per affrontare il tema della proliferazione degli impianti eolici in Gallura. Nell’aula consiliare erano presenti gli esponenti locali del Comitato che in tutta l’Isola si oppone alla realizzazione di centinaia di torri eoliche. Il Coordinamento degli anti eolico, ieri mattina, ha incontrato primo cittadino e consiglieri di Golfo Aranci. Il sindaco Gianni Addis, in apertura di seduta, ha fissato alcuni paletti: «Gli strumenti che abbiamo a disposizione sono limitati. La Regione deve dotarsi di un piano. Va detto che le 105 domande di connessione fatte a Terna per 105 aerogeneratori sono istanze fatte in fase di prenotazione. Devono ancora ottenere le autorizzazioni. Per 32 torri l’iter è avanzato, si tratta degli impianti di Bassacutena, Campovaglio, Sinnada e Petra Bianca. Noi stiamo studiando tutte le misure possibili per inibire e limitare l’installazione delle torri. Nei limiti e nel rispetto delle leggi in vigore».

«Comune in ritardo»

Il Comitato non la pensa così. Gli ambientalisti (Mauro Gargiulo, Maria Antonietta Pirrigheddu, Emilio Demuro, Gianni Monteduro e altri) hanno tutti tirato le orecchie a sindaco e assessori, chiedendo una urgente e decisa presa di posizione dell’amministrazione comunale. Particolarmente incisiva è stata Noemi Tavera, che indicato due conferenze dei servizi, giugno e agosto 2023, concluse senza osservazioni da parte dei Comuni di Tempio e Aglientu. Tavera: «Siete venuti meno anche al dovere cogente di informare la popolazione». Il Consiglio ha votato una deliberazione che impegna il Comune a chiedere una moratoria degli impianti.

RIPRODUZIONE RISERVATA