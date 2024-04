Eolico, il Comune boccia Acciona 

«Il Ministero dichiari la non compatibilità ambientale del parco eolico di Serra Joni». Dopo la Regione, che ha espresso parere contrario, anche il sindaco di Ussassai ha sollecitato al ministero dell’Ambiente la bocciatura del progetto per l’impianto presentato da Acciona. Chicco Usai ha firmato le osservazioni che impugnano l’iniziativa dei signori del vento. Resta in piedi il progetto, analogo, della D&D costruzioni, verso cui il sindaco si è detto possibilista perché la società garantirebbe investimenti turistici nel centro storico.

Parere contrario

Il primo cittadino ribadisce che «Acciona non si è mai interfacciata con il Comune per comprendere quali fossero le ricadute ambientali ed economico-sociali sulla comunità». L’area individuata è quella di Serra Joni, tra Ussassai, Esterzili ed Escalaplano, dove Acciona vuole mettere a regime un impianto con potenza pari a 49 megawatt, integrato con un sistema di accumulo di potenza massima pari a 15 megawatt, per una potenza totale in immissione di 64 megawatt. «Il territorio di Ussassai è quello maggiormente sfruttato dall’insediamento proposto da Acciona in quanto ben 6 aerogeneratori sui 7 previsti ricadrebbero nello stesso. La propria collettività è quella che subisce il maggiore sacrificio dall’impatto che l’installazione produrrà sull’ambiente e conseguentemente sulla viabilità dei luoghi e sulla loro trasformazione sotto il profilo ambientale».

L’altro progetto

Usai ricusa Acciona, accusandola di «non essere interessata a un dialogo volto a definire accordi che arrivino a compensare il sacrificio sofferto dalla comunità». Al momento la questione non è ancora approdata tra i banchi del Consiglio comunale, né la comunità, almeno in via ufficiale, è venuta a conoscenza degli ipotetici benefici del progetto della D&D costruzioni per il quale, come confermato dall’investitore, è già stata firmata una lettera d’intenti con l’ente.

