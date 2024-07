Eolico, il cantiere nei campi del vicino 

Nino Aresti ha 63 anni e un’azienda zootecnica, ora intestata a uno dei suoi quattro figli, nel mezzo della strada provinciale 60 che da Villacidro arriva a Serramanna e Samassi. Nel mese di maggio, tir e camion hanno cominciato a scaricare del materiale nei pressi della proprietà familiare. Escavatori, mezzi pesanti, cemento, ferri per armature, cavi di dimensioni importanti. Materiale utile al passaggio dei cavi elettrici che andranno a servire l'impianto eolico in costruzione a Santu Miali – Su Tasaru.

Gli scavi

«Ho un contratto di concessione con il Comune di Villacidro dal 2011: undici ettari di terre gravate da usi civici – racconta Aresti –. Due mesi fa, il capocantiere della ditta che sta costruendo l’impianto eolico mi ha avvisato che avrebbe utilizzato la cunetta per il passaggio di cavi e materiali utili all’impianto. Ho preso atto della cosa, non immaginavo che avrebbero sconfinato nella mia proprietà con cavi e scavi, come invece hanno fatto. I lavori hanno invaso delle terre concesse a uso agropastorale, ci sono a pochi passi da me infrastrutture importanti ma nessun avviso formale da parte del Comune a me, che sono il concessionario di queste terre. Non so neppure se ci sono stati degli espropri o delle servitù di passaggio».

A fianco al cancello che porta alla modesta azienda di Aresti (un centinaio di pecore, due oche e qualche gallina, una banda di piccoli cani e gatti recuperati e adottati da Nino e da sua moglie Silvana) fanno bella mostra un bagno chimico, pozzetti in cemento e ampi scavi per i connettori elettrici delle pale.

«Non sono una persona a cui piace mettere i bastoni fra le ruote a chi sta lavorando – sembra quasi giustificarsi Aresti nella sua composta protesta – però non sopporto che si calpesti il mio lavoro e la mia famiglia. Quel bagno è a due passi dal mio cancello, ci passano mia moglie, i miei figli, i miei nipoti. Perché dobbiamo essere costretti ad avere un cantiere e un bagno alle porte di casa? Dalla cunetta i lavori hanno sconfinato fin oltre la mia recinzione: ci sono segni di cingolati, cumuli di terra, materiale edile. La ditta, per far passare più agilmente i mezzi, ha sradicato siepi di fichi d'India, spostato paletti e recinzioni che poi ha rimesso in piedi alla bell’e meglio. Mi chiedo come sia possibile che un'area di pascolo possa diventare un pericolo per le pecore, che rischiano di finire sotto gli scavi o schiacciate dai mezzi che vanno e vengono per trasportare il materiale per la costruzione delle gigantesche pale eoliche». A pochi centimetri dal confine degli Aresti la ditta dell’impianto eolico ha scavato e transennato col nastro rosso da cantiere.

L’appello

“Scavi - pericoloso avvicinarsi” si legge affacciandosi nella profonda piscina vuota a cielo aperto a due passi dalla sp 60, in cui verranno interrati gli ampi cavi elettrici dei connettori: «Hanno sversato con un’autopompa tutta l’acqua dello scavo sul pascolo, senza avvisarmi. Stavo per sprofondarci col trattore – precisa Aresti –. Ho paura dell’inquinamento ma non posso far nulla per impedire il proseguimento dei lavori; ho però il diritto di sapere se quello che sta succedendo qui a Santu Miali e in queste terre gravate da usi civici è autorizzato, e da chi, dato che non ho ricevuto nessuna notifica né scritta né verbale, e che ciò che mi è stato detto dalla ditta a inizio maggio, che si sarebbero limitati alla cunetta sulla strada provinciale, è stato disatteso».

