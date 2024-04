Eolico, i vecchi progetti  erano stati bocciati dal Tar 

È da anni che il territorio di Ussassai fa gola ai signori del vento. Il tentativo di Acciona e della D&D costruzioni di realizzare un parco eolico marchiando in maniera indelebile Ioni è soltanto l’ultimo. Dai primi anni Duemila l’assalto alle campagne del paese è diventato anche materia per i magistrati del Tar e del Consiglio di Stato che, a più riprese, hanno dovuto esprimersi su svariati ricorsi. Un contenzioso dell’ultimo ventennio ha animato le aule giudiziarie con lo scontro tra colossi privato e pubblico, ovvero Enel Produzione e Regione. In quel caso il progetto della discordia ricadeva in una località alla periferia del paese. Da una parte c’era l’interesse della multinazionale a installare un impianto con 21 aerogeneratori, dall’altra la resistenza della Regione che considerava lo stesso di elevato impatto sul paesaggio con lesione di valori ambientali. Non se ne fece più nulla. Adesso il nuovo capitolo con la D&D che ha impugnato il progetto di Acciona sostenendo che la stessa abbia indicato quale sede dell’impianto terreni ascritti al patrimonio della D&D. In mezzo c’è il Comune, più propenso ad ascoltare la proprietà della D&D che potrebbe speculare sul vento offrendo posti di lavoro in un albergo diffuso. Il Comune, per quanto annunciato dal sindaco Usai, presenterà entro venerdì le osservazioni per tentare di contrastare l’avanzata di Acciona. Intanto il Comitato Biodiversità Ussassai ha già depositato il suo ricorso. Contro qualsiasi progetto che danneggi il territorio.

