«Eolico, i territori devono essere ascoltati» 

La voce dei territori e del popolo va ascoltata. Sempre. E se in questo momento i sardi fanno la fila per mettere la firma sulla proposta di legge Pratobello 24 contro la speculazione energetica, il Consiglio regionale – che dal popolo è eletto – non può non tenerne conto. Non lo dichiara il centrodestra, ma i consiglieri del Campo largo e lo stesso presidente dell’Assemblea sarda. «I territori vanno ascoltati su qualsiasi tema anche attraverso la rete dei sindaci», spiega Piero Comandini, «credo in un’organizzazione democratica che parta dal basso, passando per i primi cittadini, per la Regione e infine per lo Stato». Quanto alla proposta di iniziativa popolare che ha già superato le cinquantamila sottoscrizioni, «quando arriverà in Consiglio seguirà il percorso istituzionale dedicato».

Il dibattito

Maria Laura Orrù, presidente del gruppo Alleanza Verdi Sinistra, quasi si sorprende della domanda: «Ovviamente dobbiamo guardare con interesse alle esigenze che arrivano dai territori: il popolo va sempre ascoltato. Siamo contro la speculazione energetica e per una transizione fatta bene, che sia rispettosa del nostro bene più importante, l’ambiente». In particolare, sostiene, «vanno ascoltate le zone dell’interno, quelle che cioè si sentono più sole perché hanno meno strumenti». Insomma, «ci sono cinquantamila persone che chiedono di trovare una soluzione, e in nessun modo mi sognerei di bypassare la volontà popolare».

Antonio Solinas, consigliere del Pd e presidente della commissione Attività produttive, è chiarissimo: «Noi siamo qui in rappresentanza dei sardi che ci hanno votato e dei territori dell’Isola da cui tutti noi proveniamo, e se arrivano proposte fattibili non abbiamo nessuna difficoltà a discuterle».

Le parti

Posizioni differenti rispetto a quella della presidente della Giunta Alessandra Todde che – secondo alcune indiscrezioni poi smentite dal suo portavoce – durante l’ultima seduta dell’esecutivo avrebbe ipotizzato un «tutti a casa» in caso qualcuno dei consiglieri di area centrosinistra-M5S decidesse di sostenere la proposta di iniziativa popolare. E se questa ricostruzione non trova conferma nemmeno in ambienti di maggioranza, il dibattito all’interno della coalizione comunque esiste: da una parte ci sono gli irriducibili della moratoria, la legge che vieta l’installazione di nuovi impianti da rinnovabili ma già impugnata dal Governo che ha chiesto (caso raro) alla Corte Costituzionale una sospensiva immediata, dall’altra c’è il realismo di chi in maggioranza è consapevole dello schiaffo del Governo all’autonomia regionale e del fatto che la proposta di Pratobello porti con sé una volontà popolare indiscutibile.

La convocazione

Sulla moratoria il Consiglio regionale vuole vederci chiaro. Per questo, per giovedì 5 settembre alle 15, è stata convocata una seduta congiunta delle commissioni Governio del territorio e Attività produttive presiedute da Roberto Li Gioi (M5S) e Antonio Solinas. Gli assessori all’Urbanistica (Francesco Spanedda), all’Ambiente (Rosanna Laconi) e all’Industria (Emanuele Cani) saranno chiamati a riferire sullo stato di attuazione della moratoria impugnata, ma anche sull’attività della task force chiamata a definire le aree idonee per gli impianti eolici e fotovoltaici in attuazione del decreto Pichetto Fratin. Oggi, intanto, Forza Italia terrà una conferenza stampa su parchi eolici e politiche energetiche.

