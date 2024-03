Eolico, i sindaci fanno argine 

Armati di “archi e frecce” fatti di regolamenti edilizi, Puc e assemblee pubbliche, i sindaci del Nuorese provano a combattere l’esercito dei signori del vento, che, nella battaglia per difendere il paesaggio sardo da un assalto senza regole, sembrano poter disporre di armi più efficaci. Dalle risorse economiche infinite al decreto legge 177 del 2022, con cui il governo Draghi ha spianto la strada all’assalto del vento in Sardegna. Per questo nei giorni scorsi gli uffici tecnici del comune di Nuoro riguardo al parco “Orgosolo-Oliena” che la società Scirocco Prime di Taranto vorrebbe impiantare nella vallata su cui si affacciano il monte Corrasi e il Supramonte, ha inviato al ministero dell’Ambiente un’articolata serie di osservazioni esprimendo un parere contrario. Tantissimi i rilievi mossi dal rischio idrogeologico (non è nemmeno stata presa in considerazione l’esistenza di canali tombati), alla violazione di usi civici e dei siti archeologici.

Assemblea pubblica

Il 27 marzo si terrà all’Isre un’assemblea generale, convocata dopo una riunione tra i sindaci di Nuoro, di Fonni, Orani, Oliena, Mamoiada e Orgosolo. «Convocheremo la politica, la società civile per ribadire la nostra netta contrarietà a questa rapina del territorio – spiega Andrea Soddu - c’è la necessità di fare fronte comune rispetto al nostro bene più importante che si chiama paesaggio. Non siamo contro le energie alternative ma contro l’opera di società misconosciute inaffidabili e senza un ritorno per le popolazioni». Le amministrazioni provano ad ingrandire l’esercito degli enti locali per creare un unico grande e compatto fronte di dissenso che possa avere più peso.

Il no del capoluogo

Finora le richieste di autorizzazione di nuovi impianti pervenute alle amministrazioni nel solo territorio intorno a Nuoro porterebbero all’installazione di 167 pale eoliche. Ieri la conferenza di capigruppo chiesta dal sindaco di Nuoro ha deciso per un Consiglio comunale da tenere martedì. Si parlerà di regolamenti, nomine ma anche delle osservazioni sulla possibile realizzazione della stazione elettrica Rnt della società Terna nell’area industriale di Pratosardo che servirà le pale tra Orgosolo e Oliena e dei lavori per l’elettrodotto di collegamento lungo 43 chilometri. Per gli uffici comunali la stazione di smistamento Terna, ricadrebbe in area D1 (“Verde e sport ad uso pubblico”), in cui è preclusa l’edificazione tranne che per impianti destinati allo sport e al tempo libero e violerebbe la fascia di rispetto dei 100 metri dall’area archeologica di Pratosardo in cui è vietata ogni edificazione. La realizzazione dell’elettrodotto gran parte è nelle aree a usi civici. E il tracciato dell’elettrodotto interrato, passando in via Biasi, via don Bosco e via Marongiu, creerebbe pericolose interferenze con i canali tombati del Rio Thiesi e del Rio Carros, non individuate in progetto. Occorrerebbe il nulla osta idraulico della Regione, senza il quale l’opera non può essere autorizzata.

