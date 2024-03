Eolico, guerra sui Tacchi 

Venti minacciosi nel cuore dei Tacchi. Acciona procede a passo spedito nella procedura burocratica necessaria a ottenere il nulla osta per il parco eolico di Serra ‘e Joni, che prevede l’installazione di sette pale, alte 240 metri, di cui cinque in territorio di Ussassai e due a Esterzili. Il ministero dell’Ambiente ha aperto i termini per la presentazione delle osservazioni. «La presenza di Acciona nel nostro paese non è gradita». Chicco Usai, sindaco di Ussassai, solleva le barricate ed esprime la posizione dell’amministrazione, che farà ricorso entro la data utile del 17 aprile: «Per noi è no sicuro», incalza il primo cittadino davanti all’avanzata dei signori del vento che hanno nel cassetto un affare da 62 milioni di euro.

Lite aperta

Acciona vuole mangiarsi il vento che soffia nel quadrilatero tra Ussassai, Esterzili, Escalaplano e Seui e deturpare in maniera definitiva il paesaggio mozzafiato dei monumenti naturali utilizzati perfino dai fumettisti di Tex come ispirazione.

Lo farebbe con un impianto con potenza pari a 49 megawatt, integrato con un sistema di accumulo di potenza massima pari a 15 megawatt, per una potenza totale in immissione di 64 megawatt. Chiunque, nei prossimi 26 giorni, potrà impugnare la procedura. Il Comune di Ussassai è in prima linea per farlo: «Due anni fa - dice Usai - ci era stata paventata quest’idea, sulla quale poi è caduto il silenzio. Acciona non ha mai creato una piattaforma di discussione con la comunità e noi ribadiamo che le cose calate dall’alto non ci piacciono. A casa nostra non funziona così. Altre società hanno illustrato i loro progetti e quelli possono essere valutati, ma così non è accettabile».

Verso la guerra

«Faremo i nostri passi», è il guanto di sfida lanciato dal combattivo primo cittadino ad Acciona, 11,195 miliardi di euro di fatturato nel 2022. La società giustifica così l’investimento: «L’opera ha una sua giustificazione intrinseca per il fatto di promuovere e realizzare la produzione energetica da fonte rinnovabile, quindi con il notevole vantaggio di non provocare emissioni, liquide o gassose, dannose per l’uomo e per l’ambiente».

