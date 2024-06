Eolico e siccità  a “Caffè corretto” 

Eolico, siccità, agricoltura saranno al centro della puntata odierna di “Caffè corretto”, condotta da Giuseppe Deiana a partire dalle 8.30 e fino alle 10. Durante la trasmissione, ci sarà spazio anche per parlare degli appuntamenti del fine settimana, a iniziare da rassegne musicali e culturali, oltre all’inaugurazione dello store Jysk, in diretta con Ruido da Carbonia a partire dalle 10 e fino alle 13.30. Ruido si collegherà con “Caffè corretto” per iniziare a raccontare quanto accadrà questa mattina nella città sulcitana.