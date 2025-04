Eolico e fotovoltaico, l’esposto denuncia al vaglio dei pm sardi 

Il primo incontro tra tutti i procuratori della Sardegna è stato fatto, i vertici della magistratura requirente dell’Isola hanno preso in considerazione, tutti, l’esposto denuncia (per l’ipotesi di disastro ambientale) sulla imponente campagna di attivazione e realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici sul territorio sardo. L’iniziativa del Comitato scientifico Insularità in Costituzione incassa il primo risultato. I magistrati, stando a quanto trapela dalle procure, si sono confrontati con una prima videoconferenza alla quale ne seguiranno presto delle altre. I capi dei pm sardi avrebbero raggiunto un primo accordo su questioni di metodo, inutile procedere con attività diverse, il tema del presunto danno irreversibile è unico e richiede un approccio omogeneo. Quindi fascicoli distinti, ovviamente, per competenza territoriale, ma con unico metodo di lavoro. Questo non significa che l’esposto del Comitato scientifico insularità in Costituzione porterà sicuramente a delle contestazioni e alla iscrizione di persone nel registro degli indagati, ma di certo non è destinato ad una archiviazione “prematura”. Un risultato importante per il Comitato coordinato da Maria Antonietta Mongiu, assistito, legalmente, dall’avvocata Rita Dedola.

Fronti giudiziari aperti

Dopo la presentazione dell’esposto denuncia alle otto procure sarde, i rappresentanti del Comitato sono stati sentiti dai magistrati di Nuoro. Il tema dei progetti per mastodontiche torri eoliche ed enormi parchi fotovoltaici ha aperto diversi fronti di indagine e non si tratta di iniziative pro forma. Il procuratore di Tempio, Gregorio Capasso, attende dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Sassari dettagliate informative su una società polacca che ha fornito personale specializzato a diversi cantieri dell’agrivoltaico della Gallura. Stando all’ipotesi di lavoro del magistrato, sarebbero state create delle catene di società, estere, con l’obiettivo di eludere le norme della materia giuslavoristica italiana, disposizioni severe che arginano lo sfruttamento della manodopera. La società interinale avrebbe applicato regole della normativa polacca, non compatibili con quelle italiane. Le indagini (sono stati denunciati quattro imprenditori e un professionista) riguardano la posizioni di diverse decine di lavoratori stranieri che avrebbero lavorato nei cantieri anche durante i fine settimana e in pieno agosto. I Carabinieri lavorano su uno o schema di subappalti a cascata, in violazione della normativa comunitaria relativa al distacco di manodopera e il numero degli indagati è destinato a crescere.

La vergogna

Una quarantina di operai erano stipati in un alloggio del tutto inadeguato a Calangianus, fatto sgomberare dal sindaco Fabio Albieri con una ordinanza. I lavoratori, filippini e thailandesi, hanno dichiarato di avere versato 350 euro a testa di affitto. Dice Albieri: «Siamo dovuti intervenire alla fine di agosto dell’anno scorso, perché era una situazione insostenibile. Abbiamo parlato con queste persone che ci sono apparse disorientate e spaventate». Alcune dormivano in una sorta di sottopassaggio esterno su materassi buttati a terra, con un solo bagno senza prese d’aria. Anche il Comitato Gallura antispeculazione aveva denunciato lo sfruttamento degli operai.

