Eolico e fotovoltaico, la proposta di legge: «Stop a tutti i progetti» 

Una moratoria per tutte le richieste per gli impianti di energia rinnovabile di grandi dimensioni in Sardegna: la chiede una proposta di legge elaborata dai comitati sardi contro la speculazione energetica e inviata ieri al presidente della Giunta regionale, agli assessori e ai consiglieri. Quindici pagine, articolate in una parte generale esplicativa e nella vera e propria proposta di legge, nate dal confronto che ha visto impegnati i comitati negli ultimi mesi, fra dibattiti e manifestazioni con comunità e amministrazioni locali. I comitati sperano in un’accelerata. «Scrivendo noi la legge – specifica il portavoce Marco Pau – abbiamo sicuramente ridotto il lavoro, auspicando che le istituzioni regionali apprezzino il nostro contributo, steso grazie alle competenze giuridiche e tecniche dei nostri membri».

Le richieste

«La proposta di legge – osserva Maurizio Onnis, sindaco di Villanovaforru – è l’ennesimo pungolo proveniente dai comitati territoriali, e quindi dai cittadini, e indirizzato ai poteri politici regionali in modo che si muovano. Nelle ultime due settimane ci sono stati tanti annunci – prosegue Onnis, tra i primi animatori della mobilitazione che da subito ha messo in luce i problemi legati all’assalto del territorio sardo a discapito delle comunità – ma ora è arrivato il momento di fare qualcosa per davvero. Hanno una proposta di legge sul tavolo, scritta: non hanno più scusanti».

In Sardegna, il 30 giugno scorso, le richieste di connessione alla rete elettrica per nuovi impianti di rinnovabile hanno raggiunto i 56,08 gigawatt. «Un valore che supera di sette volte e mezzo gli obiettivi stabiliti dall’Unione europea per la riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2030», spiegano i comitati: «Ma la rete elettrica sarda non è in grado di assorbire questa quantità di energia, neanche considerando il Tyrrhenian link. Queste richieste di connessione vanno al di sopra della richiesta media di energia nell'isola (inferiore a un gigawatt). L’eccesso di oltre 50 gigawatt non potrebbe essere utilizzato, trasferito o immagazzinato, rappresentando uno spreco significativo».

Piano energetico

«Blocco immediato dei progetti per l’installazione di pale eoliche e pannelli fotovoltaici, delle reti di trasmissione, centrali di smistamento e di accumulo, a eccezione delle installazioni di piccola taglia, come descritto nel documento»: questa è la principale richiesta dei comitati.

Oltre al blocco in toto dei progetti è richiesta l’immediata predisposizione di un piano strategico energetico concertato con i territori: «È necessario organizzarlo su base distrettuale in sintonia con le risorse territoriali e tarato sui consumi e sull’autoproduzione», spiega ancora Pau.

Mercato distorto

L’assalto ai terreni a prezzi anche di dieci volte superiori al valore agricolo sta distorcendo il mercato e impedendo a chi ne ha bisogno per l’agricoltura di partecipare. Questo porterebbe all'espansione di zone industriali per aggirare le normative. Inoltre, la costruzione incontrollata di questi parchi risulta essere un danno sia l’ambiente, minacciando la biodiversità e alterando suolo e vegetazione, sia per i beni culturali presenti nelle vicinanze dei progetti.

Comunità e piccoli impianti

La proposta di legge dei comitati, se presa in considerazione, dovrebbe sospendere tutti i procedimenti autorizzativi in corso, tranne alcune eccezioni come comunità energetiche e impianti di potenza ridotta. Inoltre, imporrebbe al Consiglio regionale di approvare una legge entro la fine dell'anno per identificare le aree idonee per gli impianti da fonti rinnovabili e richiede alla Giunta regionale di iniziare il processo di sviluppo del Piano energetico ambientale regionale nonché l’istituzione di un osservatorio per supportare le amministrazioni comunali.

