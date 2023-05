Eolico e fotovoltaico, la commissione Ambiente convoca gli assessori 

Durante l’incontro il presidente Piero Maieli ha ammesso che la Commissione non ha ancora preso in carico il tema. «Questa situazione», si legge nel comunicato, «ha purtroppo confermato la sensazione di abbandono e solitudine percepita nei territori rispetto all’azione delle imprese, apparentemente prive di freni, vincoli o orientamenti governativi».

I rappresentanti dei comitati hanno avuto l’opportunità di esprimere davanti alla Commissione la preoccupazione delle popolazioni delle zone interessate dalle proposte di costruire dei parchi eolici, alcuni addirittura previsti vicino ai nuraghi e di chiedere che venga predisposto un ordine del giorno in Consiglio regionale. «Sono impianti di enormi dimensioni», spiegano in un comunicato i comitati, «che incombono sulla tenuta del paesaggio, del patrimonio storico e ambientale dell'Isola».

Eolico e fotovoltaico? «A mio avviso non è un assalto, ma è vero che ci sono tante richieste che riguardano la Sardegna, ancora in itinere, e che la politica ha il dovere di intervenire». Piero Maieli, presidente della commissione regionale all’Ambiente, ha incontrato a Cagliari i comitati sardi di difesa territoriale e ha assicurato l’impegno del suo gruppo di lavoro. «Abbiamo già convocato gli assessori regionali all’Industria, all’Ambiente e all’Agricoltura. Dobbiamo capire qual è la quota di energia rinnovabile che dovrà essere prodotta nella nostra Isola rispetto a quando previsto in campo nazionale nell’ambito della transizione energetica. Abbiamo ascoltato le posizioni dei rappresentanti dei comitati e dei sindaci, abbiamo assicurato che prenderemo in carico l’argomento. Oggi siamo fermi all’approvazione della legge regionale sulle comunità energetiche, è il momento di andare oltre».

L’incontro

La Regione

Proprio per questo i delegati hanno sottolineato l’importanza degli impegni presi dalla Commissione evidenziando la necessità di recuperare il tempo finora perduto. «Speriamo», si legge ancora nel documento, «che lo spirito di collaborazione emerso dal colloquio, franco e rispettoso, non rimanga lettera morta ma sia reso operativo da passi istituzionali concreti da percorrere e vagliare insieme». «Un tema così importante», ha detto Eugenio Lai, consigliere regionale di opposizione e sindaco di Escolca , «non può essere lasciato solo alla commissione regionale all’Ambiente. Non siamo contrari alle energie sostenibili, ma devono essere a favore dei sardi e non servitù».

I sindaci

Sostegno all’attività dei comitati è arrivato dagli amministratori dei territori maggiormente interessati che riconoscono il peso dell’azione di questi gruppi spontanei. «Ci danno forza», ha detto il sindaco di Gergei Rossano Zedda, «e grazie a loro capiamo di non essere soli. È importante la loro presenza, si mettono in gioco in prima persona, assieme a loro sarà più facile portare avanti questa battaglia».

I comitati continueranno la loro battaglia se non ci saranno dei passi indietro su questi progetti definiti in più di una occasione «una mera speculazione». «L'iniziativa congiunta di più comitati», ha detto il sindaco di Genoni Gianluca Serra «ha dimostrato una capacità di aggregazione dal basso molto significativa. Le azioni dei comitati sono contestuali alle attività di molte amministrazioni comunali. Ora l’obiettivo prioritario è quello di bloccare temporaneamente le proposte industriali a tappeto (per lo più a carico di ambienti rurali) e consentire una programmazione condivisa».

L’assemblea

«Siamo in attesa», ha detto il sindaco di Isili Luca Pilia, «che la Regione fissi un’assemblea pubblica così da ribadire anche in quell'occasione il nostro giudizio politico contrario. Inoltre attraverso gli uffici, faremo le osservazioni tecniche sulle criticità legate all'intervento». «Noi», ha detto il sindaco di Nuragus Giovanni Daga, «siamo assolutamente contrari a qualsiasi opera anche propedeutica o di supporto all’installazione di pale eoliche da parte di chiunque abbia interessi speculazione sul territorio della Sardegna in generale. Siamo favorevoli alla realizzazione di una comunità energetica con investimenti a ridotto impatto ambientale e con ricadute concrete per la popolazione, ci lavoriamo da 8 anni».

