Eolico e fotovoltaico, il no del Sulcis arriva al Ministero 

Un coro di no e tante criticità nelle osservazioni inviate al Ministero dell’Ambiente sugli impianti per rinnovabili da installare nel Sulcis Iglesiente.

Parchi eolici

Dice no il Comune di Carbonia: le sette pale che l’Enel Green Power vorrebbe installare nelle campagne tra Bacu Abis e Cortoghiana comprometterebbero irrimediabilmente il paesaggio, secondo le osservazioni del Comune firmate dal responsabile del settore Urbanistica e Lavori Pubblici e dal sindaco Pietro Morittu in cui si cita anche il Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa vinto dalla città nel 2011. Il Comune, dopo aver analizzato le carte, fa notare la vicinanza delle pale con il centro di Cortoghiana e l’ubicazione a ridosso del centro di Bacu Abis per alcuni aerogeneratori. «Comunichiamo la contrarietà all’intervento proposto e chiediamo di valutare positivamente le nostre osservazioni per salvaguardare un patrimonio culturale di alto livello, unico in Sardegna, riconosciuto a livello nazionale e internazionale, che rischierebbe di essere irrimediabilmente compromesso, vanificando un processo urbanistico e paesaggistico partecipato dalle popolazioni e durato alcuni decenni». Sul parco che l’Enel Green Power vorrebbe realizzare nelle campagne di Carbonia anche la Regione ha sottolineato, nelle osservazioni, alcune criticità, ad esempio sulla natura dei terreni. «La destinazione d’uso del territorio è prevalentemente agricola, anche tipica e specializzata - scrive la Regione nelle osservazioni al Mite - pertanto il posizionamento degli aerogeneratori e delle opere connesse comporta una sottrazione di suolo alle produzioni agricole».

Altro progetto eolico, altro no da parte di un Comune. Tra i monti di Narcao, Villamassargia e Musei la Fred Olsen Renewables Italy srl vorrebbe installare 9 aerogeneratori per una potenza di 48 megawatt. Nelle osservazioni al Mite il Comune di Villamassargia ha espresso parere negativo. Il responsabile del settore Lavori Pubblici, Ambiente, Attività Produttive ha scritto: «La motivazione alla base del parere negativo discende dal fatto che la realizzazione degli aerogeneratori e dei relativi cavidotti interessa diverse zone sottoposte a vincoli». Segue elenco delle zone tutelate, tra cui spicca l’uliveto storico di S’Ortu Mannu, con l’ulivo pluricentenario Sa Reina, l’area archeologica di Serra Planeserra e di Punta Filippeddu. Il Comune inoltre chiede di accertare l’impatto visivo delle torri eoliche sulle aree vincolate, come S’Ortu Mannu e il Castello di Gioiosa Guardia. Nelle osservazioni della Regione, da una nota del Corpo Forestale, risulta che «gran parte dell’area in cui saranno eseguiti i lavori è sottoposta a vincolo idrogeologico».

Parco fotovoltaico

Dall’eolico al fotovoltaico, c’è chi dice no anche per il parco “Cirfini”che la Ecosardinia 2 srl vorrebbe installare tra Gonnesa e Portoscuso per produrre 13 megawatt da fotovoltaico. L’associazione ambientalista Adiquas ha inviato le proprio osservazioni al Ministero. «L’area oggetto di intervento - ha scritto Adiquas - è sottoposta a tutela dei Beni Culturali per l’alta presenza di siti archeologici di epoca nuragica». Sul piano urbanistico la Regione ha definito il progetto «non conforme, in quanto non previsto nei due strumenti urbanistici comunali, e neanche compatibile con la destinazione di zona».