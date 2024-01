Eolico e fotovoltaico, è rivolta 

Numeri che fanno paura, adesso anche i sindaci galluresi sono allarmati dal pacchetto eolico, al quale va aggiunta la valanga di progetti di impianti fotovoltaici. Ieri, nella sede dell’Unione dei Comuni dell’Alta Gallura (11 centri, capofila Tempio) è stato chiaro che le amministrazioni comunali di questa parte del nord est dell’Isola, temono un disastro paesaggistico senza precedenti. Per la prima volta gli amministratori comunali, confrontandosi con i rappresentanti del Coordinamento gallurese anti speculazione eolica, hanno parlato apertamente di una vertenza territoriale da sostenere a tutti livelli. Con una richiesta precisa, sintetizzata nell’intervento di Emiliano Deiana, presidente di Anci Sardegna: «La Regione deve assegnare ai Comuni il potere di dire sì o no agli impianti. Perché, per fare un esempio, se Barumini vuole puntare sulla reggia nuragica per il suo sviluppo, deve poter decidere se vuole o non vuole gli impianti. Deve essere chiaro che non possiamo dire sempre no. Per questo è necessario che la Regione individui i criteri per l’individuazione delle aree idonee. E poi sono necessari degli accordi tra comuni per i piani energetici territoriali».

«Decidiamo noi»

I sindaci chiedono di riscrivere subito le regole e l’invito è rivolto alla Regione. Ieri la preoccupazione era palpabile durante il faccia a faccia organizzato a Tempio. I numeri messi sul tavolo dal Coordinamento sono allarmanti e non solo per l’eolico. Impressionante la situazione di Comuni come Luras. Per quanto riguarda l’eolico si parla di 33 torri nel parco di Sinnada, con relative opere secondarie (cavidotti aerei e sottostazioni) e non basta. Perché ieri è anche emerso che ci sono progetti per impianti fotovoltaici su una superficie di 580 ettari. Il sindaco di Luras, Mauro Azzena ha ribadito: «Molte richieste sono state rigettate, stiamo resistendo. Lo facciamo con molte difficoltà». E il rappresentante del Coordinamento, Gianni Monteduro, rivolgendosi ai sindaci presenti ha sostenuto: «Anche i centri che non sono interessati in questo momento devono mobilitarsi, perché è un discorso che riguarda tutti. I paesi costieri non hanno progetti nel loro territorio, ma ricordo che da Olbia a San Teodoro sarà visibile il mega impianto in mare, se dovesse essere realizzato, con 300 torri alte 300 metri. Dobbiamo lottare tutti insieme».

Il caso di Aggius

I lavori sono stati coordinati dal presidente dell’Unione, Gianmario Mamia e dalla dirigente, Francine Murgia. L’ente mette insieme i comuni di Aggius, Aglientu, Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Santa Teresa Gallura, Tempio, Trinità e Viddalba. ll sindaco di Aggius, Nicola Muzzu, ha raccontato l’esperienza della sua amministrazione con la proprietà del parco eolico esistente nel territorio del paese da vent’anni. Muzzu ha detto senza giri di parole: «Non ci dicono quanto guadagnano vendendo l’energia elettrica prodotta nel nostro territorio e ci versano i soldi ogni tanto, quando e quanto vogliono loro. Noi siamo in un complesso contenzioso legale che riguarda anche le caratteristiche del parco realizzato in difformità rispetto alle autorizzazioni rilasciate. Nella prima fase di questo contenzioso noi siamo perdenti. È difficile far vale le proprie ragioni, ma gli strumenti ci sono». I sindaci hanno parlato delle compensazioni che otterrebbero i comuni dopo la realizzazione degli impianti eolici, ma si tratta di ristori del tutto aleatori. L’Unione dei Comuni dell’Alta Gallura è pronta a iniziative legali e politiche per contenere la proliferazione degli aerogeneratori.

