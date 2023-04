Eolico e fotovoltaico:  «Basta speculazione» 

«Fronte comune per dire no alla speculazione sui nostri territori». Ieri mattina a Gonnesa sei sindaci del Sulcis Iglesiente si sono incontri per discutere di un’emergenza comune: le numerose richieste per progetti di impianti rinnovabili a terra che potrebbero rivoluzionare la programmazione già pensata per i singoli territori.

L’incontro

Oltre al sindaco Pietro Cocco, nel palazzo municipale di Gonnesa c’erano Pietro Morittu (Carbonia), Mauro Usai (Iglesias), Ignazio Atzori (Portoscuso), Elvira Usai (San Giovanni Suergiu) e Debora Porrà (Villamassargia). I sindaci hanno sottolineato «pressioni indotte sui propri territori e le oggettive difficoltà di contrapporre a queste, atti per garantire la tutela del territorio contro un’eccessiva speculazione derivante dalla massiva richiesta di aree, spesso di pregio».Nel mirino è finita la progettazione degli impianti rinnovabili, spesso pensati in aree di valore ambientale, agricolo o archeologico. Tra le aree citate S’Ortu Mannu di Villamasargia e il villaggio nuragico di Seruci a Gonnesa. «Chiediamo un incontro urgente al Presidente della Regione perché si predisponga un atto capace di disciplinare in Sardegna l’installazione di impianti eolici e fotovoltaici - si legge - e un intervento presso il Governo per modificare la normativa in vigore, coinvolgendo gli enti locali».

Protesta in Marmilla

Spunta una nuova procedura per l’eolico in Marmilla e questa volta interessa i comuni di Lunamatrona, Villanovaforru, Sanluri e Sardara. «Ci riuniremo oggi e vedremo cosa fare», annuncia il sindaco di Lunamatrona, Italo Carrucciu. Al vaglio della discussione c’è l’impianto con potenza pari a 55,8 megawatt sottoposto all’analisi della commissione ministeriale che ricadrà nel territorio di questi quattro comuni Poche ma significative sono le parole del sindaco di Villanovaforru, Maurizio Onnis: «Non c’è bisogno di commento».