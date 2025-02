Eolico e difesa del territorio, un’assemblea ad alta tensione 

Tensione alle stelle all’incontro sulle energie rinnovabili organizzato al Circolo Dolia dal Comitato per la difesa del territorio Parteolla-Gerrei che si oppone alla realizzazione di un impianto eolico da 76 megawatt a Sedda Perdonau: ad accendere il dibattito la presenza di un progettista che, dopo il suo intervento, ha interrotto più volte i relatori scatenando la reazione di molti dei presenti. La discussione è degenerata tanto da richiedere l’intervento dei carabinieri. L’arrivo dei militari della Compagnia di Dolianova ha riportato la calma e il dibattito è potuto andare avanti con un chiarimento tra le parti.

Si dice dispiaciuta la presidente del comitato, Brigida Carta: «Abbiamo sempre consentito a tutti di parlare, anche a chi non la pensa come noi. Non possiamo però tollerare chi impedisce agli altri di esprimere le proprie opinioni».

A Dolianova si è parlato di comunità energetiche con il sindaco di Villanovaforru Maurizio Onnis (primo paese della Sardegna a puntare sull’energia autoprodotta), di idroelettrico e idrogeno con l’ingegner Gian Franco Damiani, delle norme sulle rinnovabili con Luisella Laccu del Gruppo di intervento giuridico. «In Sardegna su queste materie si sa poco», afferma Carta: «C’è bisogno di più informazione, perciò continueremo a stare in mezzo alla gente. Noi pensiamo che esistano alternative valide a impianti come quello di Sedda Perdonau che, a nostro avviso, avrebbe effetti devastanti sul territorio».

